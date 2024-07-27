新盤焦點：柏蔚森III賣1239萬破紀錄
該盤昨日推售53伙，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣稱，項目最新售出的單位包括第1座12樓C室，實用面積579方呎，屬三房一套間隔，成交價1,239.3萬元，呎價約21,404元，成交價創項目新高。發展商指，項目受外籍客歡迎，昨日有買家為馬來西亞專業人士。
同區樓盤再錄終止交易個案，中國海外發展(00688)已屆現樓的維港1號，昨錄兩宗交易告吹，涉及成交額共1,703.7萬元。其中2B座18樓H室一房戶，實用面積348方呎，原於2021年12月以928.3萬元售出，當時呎價約26,675元。
意嵐超購逾63倍
今、明兩日合計至少有兩個樓盤共逾140個單位推售，數量按周減逾五成。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今日次輪銷售，以價單形式發售139伙，折實平均呎價約11,126元。今輪銷售昨日中午12時截票，經發展商核數後，共接獲8,980張入票，超購逾63倍，預計大部分屬上周首輪銷售向隅客重新入票，亦即復活票。
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨修訂價單及下調部分單位售價。發展商指，個別三房戶減幅達17.5%。
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