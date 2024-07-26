大行觀點：亞洲市場蘊藏可觀投資機遇

與環球其他地方相比，範圍廣泛的亞洲區可細分為中國、印度、日本和南韓等多個不同市場，每個市場都有其獨特的結構性增長機遇和行業主題，或是時候把目光重新投放在亞洲。

投資者可從亞洲市場找到增長與收益兼具的股票，關鍵是需要了解不同地區的經濟情況，以及當地行業生態環境。例如，台灣和南韓領先的晶片製造業、日本的企業管治改革，以及印度人口年輕化，當中蘊含着不同的投資機遇。

從宏觀角度來看，亞洲整體經濟增長仍然領先美國和歐洲國家。儘管中國經濟增長預期有所放緩，但金融市場的普遍共識是中國今年全年經濟增長仍有望達到5%，印度經濟增速估計超過6%。相比起美國經濟預料有2.7%增長，亞洲區將繼續為環球經濟增長作出貢獻。

印度股市是偏好的亞洲市場之一，印度擁有年輕人口及本地消費需求和出口上升等結構性增長趨勢，舉例來說，銀行服務在當地的滲透率仍相對較低，因應龐大的年輕人口增長，數碼銀行服務的使用率有望持續提高。

再者，印度正大幅增加對基礎建設和可再生能源等領域的投入，投資者宜關注各行各業的發展趨勢。

投資者須留意的是，印度大選完結，現任總理莫迪再次連任，但他領導的印度人民黨取得議席數目未如預期，這或會導致莫迪在未來推行政策時面對較大阻力。總括而言，長期仍然偏好印度股市，但要留意當地股市波幅可能會比以往大。

台灣南韓半導體股吸引 環球製造業復甦是驅動亞洲經濟增長的其中一個重要因素，亞洲大部分國家或地區作為出口導向型經濟體，將受惠於今年製造業周期性復甦，尤其是半導體需求增加帶來的出口持續復甦，將會支持亞洲經濟增長。

在人工智能（AI）投資主題下，預期半導體股票將持續推動台灣股市上升。儘管半導體公司股價已經累升不少，但對半導體股票過於昂貴的憂慮程度仍相對較低。從基本面看，半導體企業盈利增長穩健，足夠支撐估值。此外，與美國同業相比，台灣和南韓半導體股的估值仍相對便宜，潛在升幅可見一斑。

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