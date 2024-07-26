行業剖析：內地電商競爭由內鬥到外

內地電商平台「內捲」情況嚴重，用戶紅利見頂，平台爭相以低價吸客，形成惡性循環，內地業務難以獲得理想利潤。故此，一眾平台均向外出走，尋找第二增長曲線，部分亦取得相當理想成績。

報道指出，SHEIN用了9年時間，才於2021年錄得200億美元商品交易總額（GMV），TikTok Shop則經過3年發展，在去年實現相若規模，而Temu僅花不足兩年時間便達成。

另一方面，報道指TikTok重啟進軍歐洲電商市場的計劃，最快10月於其應用程式（App）內，向西班牙及愛爾蘭用戶推出購物平台TikTok Shop。TikTok最近通知商戶和創作者機構等合作夥伴，為購物平台在西班牙和愛爾蘭首次亮相做好準備，今次推出的規模將較之前預期為小，相信此舉是為了避免當局進一步審查。

TikTok Shop在西班牙招募一個約40人的團隊，做物流、合規和戰略等工作。據報TikTok正籌備在明年把電商業務拓至歐洲其他地區。公司表示將繼續嘗試新的商業機會，支持各種規模的企業，讓人們能夠發現並接觸自己喜歡的產品。

TikTok擬重啟拓歐業務 TikTok最初打算在西班牙、德國、意大利、法國和愛爾蘭推出購物平台，惟最後延遲執行，集中火力發展美國市場。美國仍是其最重要的市場，每月活躍用戶達1.7億。電商平台的發展受惠於美國小額豁免關稅政策，美國個人消費者購買價值不高於800美元的進口商品可免除關稅。據美國海關資料，去年多達10億個包裹通過「小額豁免關稅政策」運往當地，其中三分之一來自Temu及SHEIN。

隨着地緣政局日益緊張，有需要降低對單一市場的依賴，Temu目標今年把美國GMV貢獻由60%降至30%，相信其他平台亦有類似想法。事實上，通脹持續高企，加上收入前景不明，世界各地消費者均對價廉物美的消費品求之若渴，這些主打性價比高產品的平台，很難不受消費者歡迎，未來增長前景仍會持續。

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份）