北角劏舖僅15萬拍出 11年跌價85%

市場再有劏舖勁蝕賣出。北角城市金庫一個納米銀主舖位僅以15萬元拍賣售出，較約11年前購入價大幅貶值約85%。

西環一籃子舖售1.2億 盈置地產昨日推拍上述城市花園1至3座城市中心商場地庫B樓雙號舖，建築面積約54方呎，開價10萬元，獲兩組客共出價4口爭購，最終搶高5萬元拍出，較開拍價高出約五成，成交呎價約2,778元。資料顯示，該舖原業主於2013年以高達99.9萬元買入，最新成交價低約84.9萬元。

此外，西環美新樓一籃子地舖及樓上單位以1.2億元登記售出，該批物業包括A座地下1至13號、高層地下，以及1樓與2樓部分等與B座地下1至8號等。據了解，原業主資深投資者陳秉志於2021年以約1.55億元購入，現時已貶值逾兩成。

甲廈租金連挫26個月 另方面，仲量聯行發表《香港地產市場觀察》指出，今年6月整體甲級寫字樓平均每方呎租金跌至約49.7元，按月挫約0.6%，已連續下跌26個月，當中以中環跌幅較大。

報告指出，上月中環和九龍東租金分別下跌約0.8%及約0.6%，尖沙咀和港島東亦分別下跌約0.3%與約0.4%；今年上半年整體甲廈租金累挫約4.3%。

截至6月底，整體空置率亦升至13.6%，其中中環空置率漲至約12.1%。不過，尖沙咀和九龍東空置率分別下跌約0.4個百分點與約0.2個百分點，至9.1%及18.3%。