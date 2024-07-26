二手慘蝕：南豐新邨貶33% 薈蕎5年冧價38%

多個私人屋苑月內連環錄得多宗蝕讓，蝕幅超過三成。鰂魚涌南豐新邨再有兩房戶損手，成交價472萬元，不足5年帳面貶值約33%。大圍薈蕎兩房單位約5年間樓價亦急挫約38%。

南豐新邨7月連錄「出血」個案。市場消息透露，上述為11座中層戶，實用面積約391方呎，呎價約12,072元，原業主2019年底以逾700萬元購入，帳面蝕逾230萬元。

薈蕎日前出現蝕幅逾40%轉讓後，世紀21奇豐袁麗詩表示，該盤1座中層A2室，實用面積約476方呎，放盤10個月，累劈160萬元，終以560萬元沽出，呎價約11,765元。原業主於2019年6月以903萬元購入，帳面虧蝕343萬元。

逸峯月內3損手 麗都輸140萬 粉嶺逸峯本月錄至少3宗蝕賣。中原陳國輝稱，最新錄得5座中層A室套三房戶，實用面積約616方呎，叫價約728萬元，議價後以660萬元沽出，呎價約10,714元，原業主持貨約4年，帳面蝕約180萬元。

近日二手樓價跌勢轉急。晉誠地產鄧錦雄指，深井麗都花園中層D室，實用面積約560方呎，原則兩房設計，可間三房，有裝修，獲荃灣區租客以398萬元購入，呎價約7,107元，物業約6年樓價帳面蒸發140萬元，貶值近26%。

沙田玖瓏山呎價再跌穿一萬元關口。世紀21奇豐莊振耀稱，天瓏閣1座低層C室三房戶，實用面積約1,014方呎，放盤逾一年，減價約17.5%，終以990萬元成交，呎價約9,763元，原業主於2014年12月以1,284萬元購入，近10年帳面跌價約23%。

業主劈價帶動交投稍為回升。美聯吳肇基指，鰂魚涌太古城7月錄約15宗買賣，剛售出恒星閣高層三房戶，累減520萬元，售價1,080萬元，呎價約13,350元。