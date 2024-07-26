私宅租金蓄勢破頂

內地生專才湧港帶動 全年看升8% 內地學生持續來港，加上外來專才湧入，帶動私人住宅租金節節上升。有地產代理行指出，上半年主要屋苑租金已升至逾4年半新高，預計全年錄約8%增長，勢必升破歷史高位。市場近日高價租賃成交湧現，鰂魚涌THE HOLBORN呎租突破80元，創項目新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，根據該行數據，私宅租金上半年已累升約2.62%，截至6月主要屋苑平均實用呎租約36.76元，已連續4個月上升。租金升、樓價跌背馳情況擴大，加上息口有望下跌，預計「供平過租」現象將會重臨。

藍籌盤全升 映灣園最勁 上半年10大屋苑租金全線報升，以東涌映灣園升幅最大，今年6月平均呎租約30.1元，較去年12月升約12.3%，其餘指標屋苑上半年租金增幅介乎約2.6至9%。

租金上升推動租金回報率向上，近期已有約7個屋苑平均租金回報率升穿4厘，以牛頭角得寶花園最新回報率約4.61厘較高。布少明指出，內地生及外來專才來港推動下，相信下半年租金升幅將進一步擴大，預計今年租金可創12年最大增長。

THE HOLBORN每呎82元新高 事實上，近期市場租金頻有突破，市場消息稱，上述THE HOLBORN高層B5室，實用面積約255方呎，一房間隔，以每月2.1萬元租出，呎租約82.4元創新高。代理透露，業主於6月底收樓後以約2.3萬元放租，而單位屬發展商打造的連裝修示範戶，故租金水平較高。

同區大型屋苑鰂魚涌康怡花園租金亦見理想，消息指，該盤A座中層12室，實用面積約710方呎，套三房間隔，成交月租約3.25萬元，呎租約45.8元，料屬今年呎租高位。

內地學生租客繼續搶高租金。中原楊宏達稱，屯門NOVO LAND第1B期1座高層G室，實用面積約242方呎，開放式間隔，獲內地碩士生在無樓睇及零議價下，以每月1.2萬元承租，呎租約49.6元，創屋苑呎租新高，亦較上一份租約高約9%。

翠怡花園呎租貴過盈翠 該行徐家倫表示，大埔白石角Silicon Hill第3座高層B8室一房戶，成交月租1.58萬元，呎租約54.3元。新租客為內地男學生，並先付一年租金，呎租屬理想水平。

利嘉閣彭錦添指出，青衣翠怡花園1座高層B室兩房戶，以月租1.53萬元租出，呎租約41.9元，較區內灝景灣及盈翠半島更高。呎租料為屋苑近年高位。

市場連錄高價租賃成交