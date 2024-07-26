瓊麗苑已補價賣308萬 返10年前

二手居屋做價隨大市回落。牛池灣瓊麗苑兩房單位劈價212萬元，於已補價自由市場以308萬元沽出，重返約10年前水平。

富誠地產曾遠東稱，上址為A座中層6室，實用面積約401方呎，2022年中叫價520萬元放售，經歷市況波動，數度調整售價，最終以每方呎約7,681元易手。屋苑對上一宗同類單位相同樓價成交，要追溯至2014年7月。

怡雅苑持8載仍損手 自由市場居屋再錄損手買賣。中原吳華彩稱，大埔怡雅苑A座中層8室，實用面積約401方呎，叫價約360萬元，議價後以340萬元沽，呎價約8,479元。原業主於2016年以約350萬元購入，約8年帳蝕約10萬元。

市區居屋「3字頭」有交易。美聯黎泳傑指，柴灣山翠苑A座中層5室，實用面積約374方呎，近期叫價約348萬元，同區用家在自由市場以約325萬元承接，呎價約8,690元。

未補價第二手市場新居屋再錄成交。中原任展雄指，長沙灣凱樂苑A座低層1室，實用面積約482方呎，減價37萬元，外區客以536萬元購入，呎價約11,120元。