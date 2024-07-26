簡訊一覽
●東方甄選(01797)表示，有「帶貨明星」之稱的董宇輝經集團與其友好討論後，已決定不再擔任僱員及合併聯屬實體的高級管理層，昨日生效。董將以現金7,658.55萬元人民幣，向東方甄選收購與輝同行100%股權，而為維持與輝同行的正常營運，東方甄選將向與輝同行免費提供自主研發的訊息系統，意味雙方「和平分手」；另東方甄選指有意在市場進行股份回購。
●達芙妮(00210)發盈喜，料今年上半年賺不少於5,000萬元人民幣，按年增62%。
●通達集團(00698)間接非全資附屬通達創智昨日利用閒置資金認購平安銀行理財產品，認購金額為4,400萬元人民幣，年期62日，預期年化收益率1.65至2.35厘。
●珩灣科技(01523)截至今年6月底止半年賺1,910.3萬美元，按年升55.02%；每股盈利1.74美仙，每股派息10.83港仙。
●金管局發表的半年期刊指出，上半年共收到1,425宗銀行投訴，按年跌8%。當中，詐騙相關的銀行投訴顯著減少45%至350宗；但涉及銀行帳戶營運的投訴，則大幅增加78%至390宗。
●香港證監會昨告誡公眾，提防一家名為「CoinUnited.io」的無牌虛擬資產交易平台，強調該平台從未獲證監會發牌，亦從未向證監會申請任何牌照，證監會昨已將該平台及其相關網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。
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