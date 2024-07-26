股壇MasterMind ：恒指恐續調整 美股短線或見頂

受外圍股市轉差拖累，港股昨續跌逾300點，收市險守萬七關，恒指甚麼水平見支持？金礦股急挫，暫不宜沾手？市場憂慮日圓拆倉潮，美股短期恐繼續回調，出現趁低吸納好時機？

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股仍處於調整期，恒指已跌穿250天線，若未來幾個交易日未能收復，有機會要再下試16,800至16,700點水平。他認為，投資者毋須心急買貨，即使入市亦建議選擇防守性股份，例如有穩定派息及股息率高的公司。

至於美股方面，Alvin指出，市場關注企業在發展人工智能（AI）所投入的資金成本太大，加上暫又未見帶來盈利，擔心企業現金流出問題。他又提醒，美股下半年受眾多因素影響，如美國總統大選結果、中美關係，以及日圓拆倉等，估計美股短線及中線已見頂，值博率不高。

看好黃金可吼ETF 國際金價在昨日亞洲交易時段下跌，拖累金礦股向下，Alvin表示，依然看好黃金未來走勢，原因包括預期繼續有避險資金買入，以及美國聯儲局今年有機會減息，對金價有支持。但他指，金礦股股價未必跟隨金價上落，可能受其業務表現或上市公司財技影響，因此若看好黃金，不如考慮買入實物黃金交易所買賣基金（ETF）。想知道Alvin更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。