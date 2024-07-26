拆局：受累通脹高企勞動力減 淪歐洲病夫

如果你去德國餐廳點可口可樂，侍應可能會為你遞上一隻印有「0.4L」刻度的杯，盡見德國人講求「精密」，它與深厚的科學底蘊乃德國工業橫掃全球的絕技。然而，曾幾何時令後發國家稱羡的德國，何以再次被貼上「歐洲病夫」的標籤？

國際貨幣基金組織（IMF）強調，以前依賴俄羅斯能源並非德國經濟目前陷困的原因，因為氣價已回落至6年前，且製造業亦從之前的能源和供應鏈危機站穩陣腳，高附加值產品需求穩固。刻下困局短期緣於通脹高企令國民勒緊褲頭，高息打擊建築等息口敏感行業，所幸這些可望一至兩年內有所改善。

更深層次的問題在於人口。以往德國經濟成功一大因素是移民擴大勞動人口，但移民經已減少，戰後嬰兒潮又陸續退休，IMF估計，德國未來5年勞動人口每年跌逾0.6%，跌幅遠超七大工業國集團（G7）其他成員，缺工則會影響投資，建議改進育兒，並為工作的妻子減稅，促進女性就業。

IMF籲放寬監管吸投資 另外，IMF敦促德國放寬監管，過多的「紅線」削減投資意欲，繼而拖低生產力，如申請營業執照要等120天，為經合組織（OECD）平均的兩倍以上。德國央行行長內格爾亦稱，監管、缺人、高稅、高薪愈益使人避免到德國投資，政府要盡快減省行政審批，並設法讓320萬名要湊仔或覺得「無工啱做」的人重新投入職場。

屋漏偏逢連夜雨，祖籍德國的特朗普威脅重返白宮後會對所有進口貨加徵一成關稅，選情又氣勢如虹，急得德國外交部和駐美大使館開「危機應對小組」商討他復辟該怎麼辦，而德國經濟部則已開始計算潛在關稅影響，以及如何調整供應鏈，尋求替代美國高科技和原材料供應。

美加徵關稅恐再損GDP 其實德國已經回應了特朗普以前對德國的不滿，如軍費今年就會符合北約要求、俄氣近乎「清零」、着手拆除5G網絡的中國設備、跟中國保持距離。然而，出口始終是德國的經濟支柱，特朗普回朝完全是個夢魘，因為關稅一出會打擊各國投資和消費，繼而衝擊德國貨的海外需求。

牛津經濟研究院估計，如果美國向所有進口貨加徵10%、向中國貨加徵60%關稅，對德國明年國內生產總值（GDP）的負面影響為0.29%，2026年、2027年及2028年分別會惡化至0.93%、1.18%及1.2%，中國對美國貨加徵報復性關稅就更惡劣，建議歐盟「要敢於大番美國轉頭」。