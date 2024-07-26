德預算案難振經濟

製造業連縮25個月 貨幣財策緊絀 日本去年把全球第三大經濟體之殊榮讓給昔日倣效的對象德國，但這只不過是日圓兌每美元貶值幅度遠超歐元的數字遊戲，實際上接過的似乎更多是日本以前的頹勢，去年更淪為七大工業國集團（G7）唯一錄得負增長的經濟體。德國日前終於通過2025年度的財政預算案，財長林德納表示，預算案的通過象徵德國經濟見底反彈，預期可把明年經濟增長拔高0.5個百分點至1.5%。不過，專家依然不敢樂觀。

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）對德國最新的今年經濟增長預測也不過是0.2%，繼續在G7「包尾」。7月製造業採購經理指數（PMI）初值降至42.6，為連續25個月陷入收縮區間，周四出爐的3項營商預期指數一律下跌兼差過預期。ING銀行直言，德國今年首5個月的工業生產值累計萎縮7%，汽車和建造業是重災區，不幸的是目前處於歷史高位附近庫存水平並無明顯回落迹象，訂單愈來愈少，油價高企的威脅仍陰魂不散，且企業破產和裁員消息接二連三，工業產出縱有改善也好極有限。

吸引營商 OT收入免稅 旨在重振德意志雄風的預算案亦歷盡一波三折始出爐，原因是執政聯盟由三黨組成，總理紹爾茨所屬的社民黨、副總理哈貝克所屬的綠黨想增加借貸，林德納所屬的「親商」自由民主黨卻不買帳。林德納強調，「更多的財政彈藥只能取自更高的經濟增長，那就必須增強競爭力和創新能力。」

結果，下財年德國政府的開支會減少約1.63%至4,806億歐元，但可能由於知道外界再度把德國封為「歐洲病夫」，三黨都希望減少官僚主義對營商活動的干擾。林德納稱，預算案的精髓是提高營商環境的吸引力，提高生產力的招數包括把用作投資的預算加碼至破紀綠的780億歐元（約6,084億港元）、給外來專才提供稅務優惠，打工仔討厭的超時工作（OT）更獲豁免徵收個人所得稅和社保費用。

未來幾年赤字600億歐元 然而，刺激經濟少不免擴大赤字，偏偏憲法法院去年11月裁定，抗疫基金借下但未用的600億歐元不得撥入「氣候及（能源）轉型基金」，不得用這筆錢發展綠色能源的「新質生產力」。興訟的在野基民盟是贏了一仗，可是國家就要為未來幾年高達600億歐元的赤字頭痛，須知新一份預算案的政策效力充其量就是增加稅收60億歐元，而上述赤字，就2028年而言，常規部分為390億歐元，280億歐元是滿足北約國防開支要求的額外軍費。

提振經濟增長對於執政聯盟來說可謂燃眉之急，事關他們早前在歐洲議會選舉表現差劣，得票不但低於社民黨的傳統對手基民盟，連極右的另類選擇黨也不如，只是同是天涯淪落人的法國總統馬克龍悍然解散國會，搶盡外界注意力而已。

話說回來，德國政府能縮減開支，主要是對烏克蘭的援助金減半至40億歐元，因為這項「道義」已經轉移至被G7凍結的俄羅斯資產，換言之，紹爾茨政權要加碼財政刺激，透過改善經濟增加政治分，依然是左支右絀。

歐盟促減債 籌資遇阻 更棘手的是，歐盟今年通過新例，要求成員國在4至7年內把一般公共債務佔國內生產總值（GDP）的比率退至60%以下，或者做到比率處於下降軌道，不然會面對歐盟削減撥款等的制裁。財政部國會國務秘書（副財長）通卡爾直言，歐盟的新例意味着德國的財政政策會相當緊縮，增加債務「免問」。其黨友林德納稱，政府正研究「創新的集資辦法」，如找「國開行」復興信貸銀行（KfW）幫手，以及讓接受政府財政補貼的德國國鐵出去借錢。

如是者，花旗稱，德國的貨幣和財政政策都是緊縮，連同高昂的能源成本打擊投資，就算全球需求改善和國民實際收入有所上升，今、明兩年經濟前景都不容樂觀。

德國工商總會會長阿德里安直言，經濟增長增加半個百分點本來就少得令人不安，但以目前疲弱的新訂單來看，恐怕也不現實。「世上最古老投資銀行」貝倫貝格坦言，新預算案的刺激力度不慍不火，充其量提高明年經濟增長最多0.2個百分點而已。

IMF對主要經濟體GDP增長預測 德國製造業PMI續陷收縮 工業生產不斷萎縮