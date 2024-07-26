花旗憂難減排行業排放量飆逾50%

投行花旗的研究報告指出，近年能源轉型投資急升，從2013年的2,120億美元躍升至2023年超過1.7萬億美元，其中大部分投資於電動交通和潔淨電力。惟同一時間，該行承認，有需要增加對其他技術和行業板塊的投資，若將排放量歸類至不同行業板塊，現時鋼鐵、水泥、鋁、航運和航空等難以減排的行業板塊所造成的排放，佔能源相關溫室氣體排放量超過三分之一。

該行預計，許多同類行業板塊將在未來幾年內增長。事實上，若不採取脫碳行動，這些行業板塊的排放量到本世紀中可能會上升逾50%。

倡資助轉型籌資方案 該行認為，能源效率、增加回收和改善材料循環利用並不足以在難以減排的行業板塊實現淨零排放，需要供應商提供包括可再生能源和核能、潔淨氫氣、碳捕獲（CCUS）及生物質的解決方案，故建議資助有關轉型的資金籌集方案，包括資產負債表上的貸款、發行可持續債券、融資專案，如NEOM綠氫項目、Northvolt等項目、合資企業，以及股權、碳信用和政府補助或稅收抵免。

另中國光伏行業協會名譽理事長王勃華稱，今年上半年內地光伏新增裝機102.48GW，按年增30.7%，顯示新增裝機保持增長，但增速回落。考慮到消納紅線放開至90%、大基地項目建設加速、電網建設進程加快及多舉措支持分布式發展等支撐因素，他預期，今年內地光伏新增裝機將保持高位。