家樂牌母企次季銷售遜預期

擁有家樂牌、潔而亮、凡士林等的跨國消費品公司聯合利華（Unilever）公布本年度中期業績，經調整經營溢利按年升17%至61億歐元，經調整經營溢利率按年升2.5個百分點至19.6%；每股經調整盈利1.62歐元。

期內收入按年升2.3%至311.17億歐元，純利按年升4.3%至37.01億歐元。單計第二季，經調整銷售增長3.9%，差於市場預期的4.2%。季內產品實質加價1%，實質銷量增長2.9%。公司維持全年經調整銷售增長3至5%預測，全年經調整經營溢利率料為18%。該企稱，由於中東地緣政治局勢，一些消費者迴避跨國公司的品牌；另中國消費者信心也影響銷售額，銷售額下降個位數。

雀巢下調全年收入預測 另一方面，全球最大的包裝食品公司－瑞士雀巢公司（Nestle）公布今年上半年經調整收入上升2.1%，較該企提供的市場預測2.5%為低。作為銷售指標的實質內部增長（Real Internal Growth）增長0.1%，市場原預期為下跌0.5%。

該企期內再次加價2%，低於分析師預期的3%，標誌着價格上調幅度持續放緩，難以贏回對價格敏感消費者的心；基本交易經營溢利（UTOP）為78億瑞郎（約689億港元），符合市場預期。該企將今年全年自然銷售增長預測，從先前的約4%下調到至少3%。富瑞分析師稱，定價失誤可能會讓投資者擔心該企2025年度的利潤率，並對其和更廣泛行業的「品牌實力」提出質疑。

此外，藥企阿斯利康第二季按固定匯率計算，收入增長17%至129.38億美元，優於市場預期，每股核心盈利為1.98美元，符合市場預期。該企上調今年收入及核心每股盈利預測，預計按固定匯率計算將增長約15%，增幅高於市場預期。