比亞迪發布無人駕駛車專利

出風口置頂增涉水深度 摘要及說明書顯示，全地形車車架內設有用於放置動力模塊的第一放置空間，動力模塊適於與車輪相連以提供動力；頂蓋位於車架的頂部，設有進風口和出風口，進風口和出風口分別與第一放置空間連通；將進風口和出風口設置於頂蓋上，能夠提高進風口和出風口的離地高度，從而增加全地形車的涉水深度。

該企發明的全地形車為無人駕駛車輛，且在頂蓋上設置有圍欄，即取消駕駛室的設置能夠進一步提高全地形車的涉水能力。

中國汽車工業協會發布數據顯示，6月內地品牌乘用車銷量143.2萬輛，按月增8.2%，按年增18.8%。今年上半年，內地品牌乘用車累計銷量達741.9萬輛，按年增23.9%，反映內地品牌乘用車市場強勁增長趨勢。

國家發改委及財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》提到，將統籌安排約3,000億元（人民幣•下同）超長期特別國債資金，加大支持大規模設備更新和消費品以舊換新。在《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，補貼標準提高至購買新能源乘用車補兩萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元。