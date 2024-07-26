外資車企齊派劣績

率先放榜的日產（Nissan）在截至6月底止季度錄得經營溢利按年暴瀉逾99%，遂下調明年3月底止全年純利指引21%，經營溢利指引則降至按年下跌28.79%。須知日資車企在海外設廠，圓匯貶值對銷量意義不大，下調盈測原因是需要促銷，尤其是美國，現預期「比預期高」的庫存可在兩季內消化兩成左右。

日產不否認外資車企在華陷於苦戰也是績差原因，但財務總監馬智欣稱「日產算好」也是事實。正如日產早前強調，新能源車轉型是中國車戰的致勝關鍵，本田（Honda）毅然關掉內地三分之一或29萬輛的燃油車產能，透過廣汽本田和東風本田下季各關一廠執行，同時提高在華電動車年產能24萬輛，整體產能仍將淨減少5萬輛，是該企首度削減在華產能。

雷諾首6月純利縮38% 法國標緻雪鐵龍、意大利快意與美國佳士拿合併而成的巨無霸Stellantis，上半年汽車銷量按年倒退11.9%，所有列帳地域全挫，瑪莎拉蒂（Maserati）瀉57%，跟奢侈品銷情疲弱脗合，拖累純利按年跌48%，近乎削半。

該企體量龐大，其展望自然別具分量。現對收入看法只是「中性」，原因是「負擔能力的限制」和「減息較遲」，而「改善的價格帶來競爭」究竟何意，應該是經調整經營溢利「逆風」中所提到的「定價壓力」，又重申挑戰包括「庫存上升」和「電動車普及有不確定性」。如此「放負」使股價曾瀉12.09%。

法國國民車企雷諾（Renault）上半年按年少賺逾38%，客觀而言被日產拖累，但其銷量上半年勉強按年升1.94%，比去年全年近9%顯著放緩，就算強調期內「電動車對歐洲售車收入的貢獻按年上升4.3個百分點至29.6%」，資金亦不買帳，股價曾暴瀉11.52%。

福特電動車業務料再蝕 開創「流水式生產線」、奠定今日汽車工業基礎的美國福特汽車（Ford）也在新能源轉型路上跌跌撞撞，上季電動車及軟件部門再錄經營虧損11億美元，預期下半年另蝕31億美元，連同質量問題等，同季每股經調整純利僅47美仙，遠遜市場預期，股價周四早段暴瀉17.62%。

論列帳純利，南韓國民汽車品牌現代汽車（Hyundai）上半年較為優秀，可是光看汽車部門，經營溢利也是按年了無寸進，新能源車銷量按年倒退近2%。

單看次季，新能源車銷量亦按年原地踏步，其中純電動車按年減少24.35%，靠油電混能車（HEV）按年增長25.77%對沖，另中國市場零售銷量按年勁跌32%。

部分跨國車企上半年業績摘要