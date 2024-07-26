Gucci次季銷售挫 母企料下半年續弱

繼擁有名牌包包品牌LV的LVMH公布次季中國等亞洲區銷售急挫14%後，意大利品牌Gucci的法國母公司開雲集團（Kering）公布，第二季銷售額跌幅大過預期，並預料下半年表現疲弱，且集團對高端消費市場長期低迷的擔憂與日俱增。

開雲集團第二季營業收入錄得45.1億歐元，低過分析員預期的46.7億歐元；同店銷售下滑11%，預期為下降8.8%。期內，Gucci銷售下滑19%，超出預期的15.9%跌幅。集團表示，繼上半年營業收入下降42%後，下半年營收可能下跌約30%。

花旗：奢侈品業短期仍失寵 去年，集團試圖改造該品牌，任命新任行政總裁Jean-François Palus和創意總監Sabato De Sarno，可惜後者的簡約設計美學在精品行業放緩的情況下，難以增加消費者需求。

花旗的研究報告指出，奢侈品領頭羊並沒有出現奇迹，而且該行業短期內可能仍持續「失寵」。事實上，隨着愈來愈多中產階級消費者對昂貴商品的支出持謹慎態度，促使Burberry、Versace等奢侈品在中國電子商務平台上大幅打折，折扣高達50%，直接影響產品利潤，並為相關企業股價平添沽壓。