惠而浦去季純利倍增 削全年盈測

全球高息環境打壓樓市交投，美國家庭電器公司惠而浦（Whirlpool）業績表現持續受制於地產市道低迷，上季收入按年下跌16.75%至39.89億美元，即使撇除匯率影響，收入的跌幅仍達到15.98%。不過，該企透過控制成本，加上利得稅的回撥，純利反而按年增長1.57倍至2.19億美元。

然而，該企同時下調了全年展望，料今年經調整後每股盈利約為12美元，低於先前預測的13至15美元；全年收入預期則維持在169億美元不變。

行政總裁Marc Bitzer表示，消費者受到通脹、利率高企、全球戰爭以及美國大選變局的影響，消費信心短期內難以恢復。

料今年節省4億美元開支 他又表示，原先預期減息會更早發生，並重新提振房地產市場，但迄今聯儲局仍未開始減息。按揭利率高企使得房地產交投減少，亦導致購買家電的需求下降。

與此同時，消費者可支配收入減少，亦令他們對花費在大型家電的支出更謹慎。

惠而浦今年初曾表示，將裁減1,000個職位以降低成本。據該企最新的說法，裁員行動預計到今年內將削減開支多達4億美元。面對大型家電需求減少，該企正尋求家用小型桌上電器領域的增長，包括正在推銷新型自動濃縮咖啡機、食物切碎機和手動攪拌機等。