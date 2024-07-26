AI生意帶挈IBM上季盈利增15%

傳統老牌科技巨頭國際商業機器（IBM）公布截至6月底季度業績，期內收入按年升1.9%至157.7億美元，列帳純利按年增長15.85%至18.34億美元；經調整每股盈利2.43美元，好過市場預期。公司管理層稱，愈來愈多客戶尋求IBM在企業相關人工智能（AI）方面的技術與專業知識。

上調全年業績指引 IBM主席兼行政總裁Arvind Krishna表示，自從去年推出IBM Watsonx企業AI開發平台以來，生成式人工智能（Generative AI）的生意訂單收入已增長逾20億美元。根據上半年綜合業績表現，決定提高全年業績指引，料今年可實現自由現金流逾120億美元。

回顧上季度，在AI熱潮帶動下，IBM軟件業務收入按年增長7.07%至67.39億美元，為最主要的收入來源。該公司預測全年軟件收入增長幅度為「高單位數」，較之前預期的「中高單位數」有所上調。Krishna表示，對於企業繼續花費在科技方面的開支仍然抱有信心，惟同時承認利率高企、通脹、地緣政治的不確定性持續等因素，可能會對前景有影響。

IBM另一主要業務顧問服務的收入於上季錄得倒退，原因正是部分企業削減短期科技顧問服項目的開支。該業務收入按年減少0.89%至51.79億美元。