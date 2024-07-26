香港電訊半年賺19億 每股派息加碼2.7%

業績公告顯示，期內固網電訊服務收入為116.85億元，按年增長3.23%，其中82.89億元來自本地，按年僅升1.59%；以NowTV為主的收入為11.8億元，按年跌約2%。該分部的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年升1.82%至42.96億元。

然而，現在電訊商都是以企業服務推動生意增長，今年首6個月，該企錄得本地數據收入按年升7%，並斬獲客戶訂單超過25億元，按年升27%，主要反映不同行業對人工智能（AI）、物聯網（IoT）、網絡安全等智慧城市和數碼轉型方案的需求。

流動通訊方面，上半年服務收入按年升4.58%至39.9億元，EBITDA按年升4.92%至23億元，每月每戶平均收入（ARPU）為192元，比去年同期高3元。期末5G客戶人數升至157.1萬，於所有月費客戶的滲透率升至46%。

漫遊收入回復疫前98% 港人外遊令本港經濟有隱憂，但亦使香港電訊上半年個人出境漫遊收入超越疫情前2019年同期水平，整體漫遊收入亦回復到5年前同期的98%，按業績公告「佔流動通訊服務收入11%」計算，即大約4.38億元。

話雖如此，從公司上半年入境漫遊收入仍只有2019年上半年的64%可見，本港要讓訪客回復到疫情和反修例風波前的水平尚有很長的路要走。

另外，5G網絡建設成熟，現階段重點已改為升級與維護，上半年集團資本開支按年減少2.75%至1.41億元，佔收入比率按年降0.3個百分點至6.6%。