抖音電商上半年GMV萬四億難達標

抖音電商據報第二季支付口徑商品交易總額（GMV）為7,600億至7,700億元（人民幣‧下同）；今年上半年共實現約1.4萬億元，目前成績沒有達到抖音年初預期。

該企電商去年GMV達到2.5萬億至2.6萬億元，今年目標是增加約一萬億元，即去到3.5萬億至3.6萬億元；惟目前來看，即使以相對保守的3.5萬億元為標準，要達成目標似乎有點困難。事緣目前抖音電商第三季的GMV預期為7,800億至8,000億元，所以即使按照比較樂觀的估計，第四季能完成一萬億元，全年GMV也只能達到3.2萬億至3.3萬億元，比3.5萬億元的目標低約10%。

內地首6月遊戲收入升2% 分析指出，抖音電商GMV增速下降，也許與低價政策不無關係，例如去年抖音電商商城和搜索的客單價曾達到100至120元，但目前已降至80多元，跌幅達30至40%。

此外，中國遊戲工委數據顯示，上半年內地遊戲市場實際銷售收入1,472.67億元，按年增2.08%；遊戲用戶規模近6.74億，增0.88%再創新高。期內，自主研發遊戲的內地市場實際銷售收入按年跌3.32%；海外市場實際銷售收入增4.24%。

另一方面，據畢馬威2024年第二季度《風投脈搏》報告，受風投支持的亞洲企業在第二季度共錄得2,155宗交易，集資額共174億美元。期內，中國佔亞洲10大風投交易中的6宗。

有別於其他地區，電商和消費者業務為主的企業在亞洲仍受到投資者青睞，季內亞洲最大的兩宗交易正包括集資19億美元的新加坡網絡交易平台Lazada及集資10億美元的印度電商平台Flipkart。