LG電子SK海力士季度收入破頂 股價仍挫

電子消費品行業復甦下，南韓的產業巨頭成為最大受惠者之一。生產屏幕顯示器的LG電子今年第二季度收入按年增長8.48%至21.69萬億韓圜，創下歷史同期新高；以記憶體晶片為主營業務的SK海力士亦宣布，上季收入刷新歷史新高，達到16.42萬億韓圜。然而，兩家企業卻不巧地遇上全球科技股下跌浪潮，其中SK海力士昨日股價收跌8.87%。

AI熱帶動記憶體晶片需求 從上季業績數據來看，SK海力士在人工智能（AI）的熱潮帶動下，收入按年大增1.25倍；其經營溢利達到5.46萬億韓圜，除了由虧轉盈外，亦創下了2018年以來新高；純利同樣由虧轉盈，報4.12萬億韓圜。該公司估計，隨着下半年AI伺服器記憶體需求持續上升，加上更多AI電腦及手機產品上市，高效能記憶體的銷量將會增加；而通用型記憶體的市場也會穩定增長。

該公司的管理層稱，由於業績表現改善，於第二季的財務貸款有所減少，亦有利於公司繼續加大以盈利為導向的投資，專注開發最佳的工藝技術及高效能產品，進一步鞏固公司作為AI相關記憶體晶片龍頭的市場領先地位。

另邊廂，LG電子所有業務分部都錄得增長，4大業務分類包括︰家庭電器及空氣解決方案（H&A）、家庭娛樂（HE）、汽車零件解決方案（VS），以及商業解決方案（BS）都受惠整體行業的復甦。其中，增長最大的HE部門收入按年上升15.26%，其中OLED電視銷售明顯跑贏其他產品。

LG電子表示，把家電產品與租賃服務結合的營運模式取得顯著成功，特別受到南韓的年輕消費者歡迎，目前正加緊在南韓以外地區推出電器租賃服務。

英偉達傳特製伺服器供華 與此同時，主營汽車及工業生產用晶片的日本半導體公司瑞薩電子，上季業績表現平平，收入按年下跌2.68%；純利亦按年倒退18.73%。社長柴田英利坦言先前展望過度樂觀，又稱本季工業應用晶片銷量會因為行業庫存調整而下滑；暫無意削減研發開支。

作為全球最大半導體公司的英偉達（Nvidia）近日屢屢傳出消息，外媒報道指，該公司為繞過出口禁令售予中國的特別「降速版」高端伺服器晶片，明年的新版本將會配備同樣特別為中國市場製作的伺服器，以此彌補晶片效能的弱點。