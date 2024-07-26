日圓兌港元闖5.13算

90%專家估下周加息 Yen逾3個月最強 隨着市場揣測日本央行下周將會加息及縮減一半買債規模，套息交易拆倉潮趨增，日圓匯價連續第4日轉強。日圓兌每美元周四曾見151.97，創逾3個月新高，折合每百日圓兌港元一度收復5.13算。至於日央行加快「收水」的背後，主要與當地通脹持續升溫有關。

日最低工資破紀錄加5% 日本中央最低工資審議會的小組委員會亦決定，將今個財年全國平均最低工資上調近5%至每小時1,054日圓（約54港元），升幅是史上最勁。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，截至7月16日一周，槓桿基金削減日圓淡倉倉位的程度，是自2011年3月以來最大。索尼金融控股高級外匯分析師森本俊太郎稱，隨着平日圓淡倉成為市場主流，以美日兩國的10年期國債實際息差推算，日圓兌每美元應可重上150。

分析普遍認為，近期日圓反彈有3大原因，除了全球套息交易平倉行動，另一動力是來自日本進場干預阻止日圓貶值，以及避險基金減少做淡日圓所致。此外，有調查顯示現時約有90%的日本央行觀察家認為，日央行可能在7月31日議息會議後宣布加息。內閣官房長官林芳正昨日表示，不評論外匯的每日波動，惟強調會密切注意外匯市場動向。

與此同時，內閣府周四亦在月報中維持對7月經濟的評估不變，指當地經濟正在溫和復甦，但似乎遭遇一些停滯。至於出口評估則有所下調，原因是在內地需求放緩之下，當局對出口的看法較6月時更加黯淡。

日股方面，礙於日圓轉強繼續拖累出口股表現，日經平均指數連跌第7日，昨跌1,285點或3.28%收市，報37,869點，創3個月收市新低；東證指數（TOPIX）跌83點或2.98%，收報2,709點。

南韓擬全面減稅振經濟 另邊廂，鄰國南韓股市亦連跌兩日，南韓首爾綜合指數昨日再跌48點或1.74%，收報2,710點。南韓央行昨公布，經季節調整後，第二季國內生產總值（GDP）按季收縮0.2%，創2022年第四季以來最大跌幅，市場原先預期增長0.1%。至於數據按年比較則為增長2.3%，同樣低於市場估計錄2.5%的升幅。分析認為，南韓經濟意外萎縮可能增加央行減息的呼聲。

此外，據報南韓政府擬建議全面減稅，從以提振股市和經濟。財政部表示，政府打算將半導體等關鍵技術行業的稅收優惠延長3年，將計劃中的加密貨幣稅收再推遲兩年；另擬將遺產稅最高稅率由50%降低至40%，並取消要求控股股東繳納更高稅率的規定。

每百日圓兌港元近月走勢