柏瑞料將現新一批中資跨國企

柏瑞投資（Pinebridge Investments）指出，亞洲區內充滿多元的機遇，繼續呈現具吸引力的投資機會。以中國為例，部分企業的盈利超出市場預期，雖然中美貿易摩擦持續，導致不少投資者仍對中國市場敬而遠之，但該行相信，中國正在從低端產品製造商轉型為高端技術生產商，內地企業亦正走向國際，未來將催生出一批中資跨國企業。

該行發布今年中期亞洲股票展望報告指出，其亞洲（日本除外）股票主管孫瑩心指出，中國市場釋放的信號依然好壞參半，企業盈利不及預期與超出預期的比例差距有所縮小，而樓市穩定措施反映了政府的支持態度。不過，中國人民銀行公布的房地產寬鬆政策將有望刺激需求，恢復市場信心，有關措施在一定程度上有助緩解系統性風險，為房地產敞口較大的銀行業提供支持。該行認為，中國與亞洲其他地區之間的估值差異創造了許多具有吸引力的投資機會。

另外，該行稱縱使房地產市場持續低迷，且市場擔憂消費疲弱，面臨通縮壓力，中國市場仍存在各種創造超額收益的機會，疲軟的經濟指標已出現觸底迹象，同時盈利不及預期的企業數量亦呈現下降趨勢。