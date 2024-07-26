內地首置按息傳跌穿3厘

晨星估全年新盤價跌3% 專家籲再推政策 繼今年5月內地多地取消首置按揭利率下限之後，事隔兩個月貸款市場報價利率（LPR）調降0.1厘，隨即有多家銀行將按揭利率一降再降，更開始有不少城市的首置按揭利率迎來「2」字頭，包括港人大灣區置業熱點之一的佛山，據報低至2.9厘！惟安本中國股票主管姚鴻耀提醒，需看到中央政府推更多實質政策支持，才能消除房地產行業的陰霾。

5年期以上LPR為個人住房貸款定價的主要參考基準，中國人民銀行周一公布，7月5年期以上LPR為3.85厘，創有紀錄新低，為今年2月調降0.25厘之後第二次減息。內媒指，北京、上海、深圳等一線城市首套房貸款利率最新已降至3.4厘，國營銀行在廣州的首套房貸利率更低至3.1厘，外資銀行出手更進取，佛山、南京等地也傳出「2字頭」的按揭息口。

業界認為，減按息符合當前房地產運作情勢的需要，不僅將進一步減輕房貸借款人利息負擔，也將對買樓需求釋放產生正面影響。貝殼研究院監測數據顯示，「517樓市新政」落地後，5月百城首套房平均商貸利率降至3.45厘，二套房貸平均利率降至3.9厘，分別按月下滑0.12厘、0.26厘。

機構預期樓市2025年觸底 今次LPR再調降的背後原因，與加快催谷買樓氣氛有莫大關係。研究公司晨星中國房地產股票分析員張峻菲表示，內地樓價仍面臨挑戰，近期的內房刺激措施預計需時數月才會開始發揮作用。對於今年新樓銷售額，雖然晨星估計錄中雙位數的按年跌幅，但考慮到近月一系列樓市寬鬆政策，包括解決庫存過剩、降低首期支付比例和房貸利率，均有助提振投資者信心，相信往後幾年樓市前景將有望好轉，甚至估計樓價在2025年觸底。

姚鴻耀亦指，政府扭轉房地產行業走勢還要做更多工作。雖然中方上周閉幕的重要會議主要關注制訂國家的長期目標，但也強調一些短期目標，可能表明當局愈來愈意識到需要解決內地經濟增長有所滯後的情況，因此即將舉行的政治局會議上有更多細節相當值得期待。

人行數據顯示，截至6月底止，當局新設立的保障性住房再貸款餘額為121億元（人民幣‧下同），按照貸款本金的60%發放再貸款，目前金融機構放貸投放力度有望進一步加快。

廣東白名單項目授信千二億 為拆解房企水緊危機，內地今年落實城市房地產融資協調機制，允房企憑入選「白名單」的地產項目向內銀申請貸款。內媒從國家金融監督管理總局廣東監理局獲悉，截至7月中，廣東監理局轄內銀行機構已為三批次「白名單」的373個項目提供授信1,206.11億元，落地融資項目263個，涉資金額598.3億元，授信金額及落地金額均位居全國之首。其中，廣州市落地金額在各城市中排名第一，民營房企的授信規模佔比更達90%。

今年新房銷售額料錄中雙位數跌幅 內地首置按揭利率再獲調降