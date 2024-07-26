產經

內地首置按息傳跌穿3厘

專家料近期的內房刺激措施需時數月才會開始發揮作用。 專家料近期的內房刺激措施需時數月才會開始發揮作用。
專家料近期的內房刺激措施需時數月才會開始發揮作用。
晨星估全年新盤價跌3% 專家籲再推政策
繼今年5月內地多地取消首置按揭利率下限之後，事隔兩個月貸款市場報價利率（LPR）調降0.1厘，隨即有多家銀行將按揭利率一降再降，更開始有不少城市的首置按揭利率迎來「2」字頭，包括港人大灣區置業熱點之一的佛山，據報低至2.9厘！惟安本中國股票主管姚鴻耀提醒，需看到中央政府推更多實質政策支持，才能消除房地產行業的陰霾。
5年期以上LPR為個人住房貸款定價的主要參考基準，中國人民銀行周一公布，7月5年期以上LPR為3.85厘，創有紀錄新低，為今年2月調降0.25厘之後第二次減息。內媒指，北京、上海、深圳等一線城市首套房貸款利率最新已降至3.4厘，國營銀行在廣州的首套房貸利率更低至3.1厘，外資銀行出手更進取，佛山、南京等地也傳出「2字頭」的按揭息口。
業界認為，減按息符合當前房地產運作情勢的需要，不僅將進一步減輕房貸借款人利息負擔，也將對買樓需求釋放產生正面影響。貝殼研究院監測數據顯示，「517樓市新政」落地後，5月百城首套房平均商貸利率降至3.45厘，二套房貸平均利率降至3.9厘，分別按月下滑0.12厘、0.26厘。
機構預期樓市2025年觸底
今次LPR再調降的背後原因，與加快催谷買樓氣氛有莫大關係。研究公司晨星中國房地產股票分析員張峻菲表示，內地樓價仍面臨挑戰，近期的內房刺激措施預計需時數月才會開始發揮作用。對於今年新樓銷售額，雖然晨星估計錄中雙位數的按年跌幅，但考慮到近月一系列樓市寬鬆政策，包括解決庫存過剩、降低首期支付比例和房貸利率，均有助提振投資者信心，相信往後幾年樓市前景將有望好轉，甚至估計樓價在2025年觸底。
短期而言，在寬鬆樓市政策不斷落實的情況下，該機構預測，今年下半年買樓需求可能出現變化。惟鑑於一手樓合約銷售價及二手樓價格因市場供應過剩而進一步受壓，預計今年整體平均新樓將跌價3%。該行較偏好如中國海外(00688)、華潤置地(01109)等國企內房股。
姚鴻耀亦指，政府扭轉房地產行業走勢還要做更多工作。雖然中方上周閉幕的重要會議主要關注制訂國家的長期目標，但也強調一些短期目標，可能表明當局愈來愈意識到需要解決內地經濟增長有所滯後的情況，因此即將舉行的政治局會議上有更多細節相當值得期待。
人行數據顯示，截至6月底止，當局新設立的保障性住房再貸款餘額為121億元（人民幣‧下同），按照貸款本金的60%發放再貸款，目前金融機構放貸投放力度有望進一步加快。
廣東白名單項目授信千二億
為拆解房企水緊危機，內地今年落實城市房地產融資協調機制，允房企憑入選「白名單」的地產項目向內銀申請貸款。內媒從國家金融監督管理總局廣東監理局獲悉，截至7月中，廣東監理局轄內銀行機構已為三批次「白名單」的373個項目提供授信1,206.11億元，落地融資項目263個，涉資金額598.3億元，授信金額及落地金額均位居全國之首。其中，廣州市落地金額在各城市中排名第一，民營房企的授信規模佔比更達90%。
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