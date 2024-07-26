美上季經濟增2.8%驚喜 PCE通脹超預期

美國第二季國內生產總值（GDP）出乎意料地強勁，以年率計按季增幅為2.8%，遠勝市場預期的2%，以及今年首季的1.4%。反映通脹的個人消費開支（PCE）物價指數，上季以年率計按季升2.6%，撇除食品及能源後的核心PCE物價指數升2.9%，亦高於預期。不過，這些數據似乎未有引起市場對通脹重燃的擔憂。

從分項數據來看，消費上季貢獻GDP增長1.57個百分點，私人本地投資貢獻1.46個百分點，惟部分被貿易逆差所抵銷。通脹方面，服務價格按季年率升幅雖然仍達到3.6%，但已較今年首季的5.4%大幅回落1.8個百分點。市場未有對數據作出明顯反應，繼續押注聯儲局9月開始減息。

耐用品訂單月挫6% 另外，美國6月耐用品訂單意外按月大跌6.6%，相信與波音公司飛機交付問題有關，撇除運輸類型設備後按月回升0.5%，好過預期。上周首次申領失業救濟人數降至23.5萬人，略低於預期。

道指早段升213點 經歷周三大跌之後，美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升213點，報40,067點；標指曾跌1點，報5,425點；納指跌91點，報17,250點。

企業消息方面，西南航空公布截至6月底止季度業績，收入按年增4.5%至73.54億美元，列帳純利按年跌46.26%至3.67億美元；撇除特殊項目後的經調整純利3.7億美元，按年跌51.18%；又預計本季每個可用座位里程收入（RASM）按年下跌最多2%。

為了增加收入，西南航空計劃取消開放式座位機票，改為全部劃位式機票，提升部分座位空間以增加某些機票售價，使其更貼近同業的運作模式，也是公司53年來最大的商業模式變化。該企股價早段曾升3.27%。

另外，美國航空截至6月底止季度收入為143.34億美元，按年增1.98%；純利按年跌46.41%至7.17億美元。由於旅行需求的增長未足以抵銷過剩的航班供應，該公司預計本季RASM跌幅最多為4.5%，其股價早段曾升5.21%。

展望後市，瀚亞投資短期仍看好環球股市，惟隨着新冠疫情帶來的超額儲蓄、薪酬和消費信貸增長等經濟動力開始消退，料美國消費者支出「最終將出現更有意義的減速」。為此，該機構在12個月內將對股票等風險資產採取更具防禦性質的部署。