港6月出口貨值僅升10.7% 遜預期

香港6月出口升幅收窄，表現差過市場預期。政府統計處公布，6月整體出口貨值按年升10.7%，至3,735億元，較5月升14.8%有所收窄，低於市場估計的13.1%，而進口貨值按年升9%至4,292億元。期內有形貿易逆差557億元，相等於商品進口貨值的13%。

上月輸印度產品跌23% 總結上半年，進出口貨值按年分別升7.7%及12.2%，有形貿易逆差則錄1,610億元，相等於商品進口貨值的6.9%。

按地區劃分，6月輸往亞洲的整體出口貨值按年升10.7%。其中，馬來西亞及台灣分別升36.3%及35.3%，內地亦升11.9%。此外，上月輸往美國及德國的整體出口貨值各升40.6%及17.6%，反觀出口至印度的貨值錄23.3%跌幅。

地緣局勢為貿易添壓 以貨品類別計，6月「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口貨值按年升39.4%，「電動機械、儀器和用具及零件」升3.5%，另「通訊、錄音及音響設備和儀器」亦升14%。

港府發言人表示，展望未來，若然外部需求持續，香港應可維持一定出口表現，但地緣政治局勢及貿易摩擦升溫將帶來一定不確定性。

投資推廣署最新則提及，香港企業可將生產線放在大灣區測試，同時將技術在區內落戶，再通過香港銷售到海外市場，切合大灣區屬供應與需求一體化的市場定位。