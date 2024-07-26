港交所：新股回暖 正處理106宗上市申請

冀落實滬深港通優化

港交所在過去10年新股融資總金額約為2,940億美元，累計首發募集資金領跑全球。自2018年改革以來，新經濟公司貢獻了香港新股市場65%的集資額，其中通過18A章節上市的生物科技公司就有65家。去年3月，港交所推出了為特專科技公司量身訂製的上市規則，即18C特專科技章節，另目前正在與滬深交易所就滬深港通納入房託基金（REITs）、引入大宗交易機制及人民幣櫃台納入港股通交易等優化措施進行緊密合作，她強調希望可以盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。