港交所：新股回暖 正處理106宗上市申請
香港交易所(00388)集團行政總裁陳翊庭昨日在未來科技峰會上指出，受惠於市場回暖和持續不斷的改革，已經看到香港新股市場復甦的迹象，今年以來已經迎來40隻新股，就新股發行數量而言，在全球交易所中排名第三；又稱目前準備來香港上市的公司仍然絡繹不絕，截至昨天，正在處理的上市申請有106家。
冀落實滬深港通優化
港交所在過去10年新股融資總金額約為2,940億美元，累計首發募集資金領跑全球。自2018年改革以來，新經濟公司貢獻了香港新股市場65%的集資額，其中通過18A章節上市的生物科技公司就有65家。去年3月，港交所推出了為特專科技公司量身訂製的上市規則，即18C特專科技章節，另目前正在與滬深交易所就滬深港通納入房託基金（REITs）、引入大宗交易機制及人民幣櫃台納入港股通交易等優化措施進行緊密合作，她強調希望可以盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。
同場的港交所副行政總裁姚嘉仁稱，透過《上市規則》第18A章，香港容許未有盈利收入的生物科技企業來港上市，帶動本港成為全球第二大生物科技融資中心。
質子汽車擬明年掛牌
此外，深圳市創新投資集團副總裁李守宇表示，有一間集團有份投資的機械人研發企業，近期正循第18C章機制申請來港上市。另質子汽車科技聯合創始人楊揚亦稱，該企計劃明年在港上市。
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