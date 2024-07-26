6大內銀減存息 人行降MLF利率助融資

繼本周初中國3大政策利率調降0.1厘，6大國有商業銀行昨進行今年首次集體下調人民幣存款利率行動，連同周四中國人民銀行罕有在月底前增做2,000億元（人民幣‧下同）一年期中期借貸便利（MLF），中標利率較此前下降0.2厘，聯動降息升級，亦凸顯內地貨幣政策調控框架正逐步轉型、持續撐企業融資成本下降、激發消費需求。雖然連環降息未能提振A股，但匯市信心增強，人民幣在岸及離岸價兌每美元曾雙雙升穿7.22水平。

工行建行農行成最賺錢中企 不過，《財富》中國上市公司500強名單昨出爐，工行、建行及農行穩守賺錢王3甲地位，可見商業銀行的吸金招財魅力依然。中信里昂亦指，考慮到股息回報和全年盈利穩定性，看好農行及建行。

人行先在周一下調7天期逆回購以至貸款市場報價利率（LPR），再隔數日降MLF利率，為去年8月來首度下調MLF利率。ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，MLF降息時間點和幅度均出乎市場預期，但在新一輪政策調整中選擇先下調逆回購操作利率或並非巧合，正印證其認為7天期逆回購操作利率將成為主要政策利率的看法；相比LPR，更大幅下調MLF利率可為銀行息差提供更多支撐，但或直接導致LPR進一步下調。

人民幣兩月高 A股續軟 一個月內兩度進行MLF操作，明確釋放政策支持和新框架的信號。有券商形容「非對稱、非慣例」MLF減息臨時加場，如官媒解釋，一是由於臨近月底的金融機構流動資金需求增加，同時8月MLF到期量增至4,010億元，提早投放有一定前瞻作用。二是新的利率傳導體系正式登場，由逆回購、LPR、存息再到MLF利率，可能成為後續降息鏈重要參考，後續觀察窗口亦改至每月20日的LPR操作。

人民幣壓力借勢緩解，昨日人民幣中間價報7.1321，為近一周新高。即期匯率更大升逾200點後持續做好，尾市一度挑戰7.21關，收報7.2203，單日狂飆557點子，創逾兩個月新高。人民幣離岸價亦一度衝高至7.203的逾兩個半月高，即每百港元兌92.29元人民幣。反觀A股未脫弱勢，滬綜指全日收跌0.52%，報2,886點，為農曆龍年以來首次失守2,900點關口收市。

4大內銀股成最賺錢中企