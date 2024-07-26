環球市受壓 港股冧三百

恒指險守萬七關 北水掟貨4個月最狠 受累美股周三暴瀉，環球股市周四普遍受壓，尤其是早前爆炒的日本、南韓和印度。然而，資金未見低撈「估值極為低廉」的港股，反而再一次把港股當成「提款機」，就算內地再度減息救市、「中央會推更多政策」的聲音漫天響，連人民幣亦大幅抽升，恒生指數昨日卻一度失守萬七點關，並且跑輸亞太區多個主要股市，「北水」沽貨規模創4個月高。

恒指周四全日潛水，午後曾跌穿17,000點，為3個月首次，低見16,964點，跌346點，最終以接近全日低位的17,004點收市，跌306點或1.77%。國企指數全日跌125點或2.05%，收報6,016點；科技指數全日跌69點或2%，收報3,421點。跌市有成交按日升逾21%「配合」，港股通錄淨賣出46.6億元。

專家籲撈高質科技股 港股扶不起不排除也是「特朗普交易」（Trump Trade），事關這位揚言向中國貨加徵60%關稅的「狂人」選情依然高漲。高盛早前經已估計，為預留彈藥應付特朗普可能重新出任美國總統把貿易戰升級，中國暫時不會大手推行財政刺激。

該行進而警告，一旦特朗普兌現上述關稅制裁，MSCI中國指數的公允價值或跌至50點，並會在未來一至兩年累計拖低中國經濟增長兩個百分點，電動車、新能源供應鏈及科技硬件相關的中國出口公司會面臨更大的挑戰，傾向內需的互聯網板塊則相對有利。

積金本月回報難樂觀 另外，積金評級指，截至周一，強積金7月整體錄正回報0.79%，即人均賺900元。但觀乎過去3個交易日各地冧市，難言7月能實現「連續第5個月有錢賺」。

全球股市周四受壓 強積金部分基金表現