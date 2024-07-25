易賺錢時代終結 企業困境有排愁

過去一段長時間，中國經濟處於高速增長，市場流動性氾濫，中港兩地的土地與物業價格只升不跌，股市禾雀亂飛，居民與企業對前景信心澎湃，奢華消費亦無後顧之憂，造就商業景氣持續擴張、躺着也能賺大錢的黃金歲月。

可如今中國經濟增長前景放緩，股市不振、樓市及地方債務問題待解，製造業亦備受美國打壓，消費作風由奢轉儉，各行業賺「容易錢」（Easy Money）的時代已終結，疊加高息環境持續。所謂「此一時，彼一時」，企業不能再奢望昔日的榮景與發展模式會重臨，得果斷調節擴張步伐，着手提升核心競爭力，盡量保留實力，期望能捱到新發展模式發力，建構出增長新軌道。

內地經濟增長放慢，雖然近次重要會議後，中國人民銀行作出多項舉措，降低利息成本，保持充裕流動性，以助企業營商及經濟發展。問題是以港商為例，不少都意識到，即使生意大減想收縮內地的經營規模，亦不容易，皆因據內地法規善後工作須一大筆支出和一段時間，不是香港今日通知明日就可以大裁員或結業這般簡單。不少港商，莫論規模大小，在華經營面臨各種困難，甚至這些年所賺的利潤面臨一鋪清袋，正苦思出路。面對生意額大減，能繼續經營，也要着手削減經營規模，減慢整體擴張步伐，嚴控開支，重新制訂發展戰略，惟短期難免令業績添壓，若為上市企業，估值受壓也難免，股市失速，豈非無因。

雖然從百年大局的角度出發，美國政經動盪，將影響世界資金流，帶來風險的同時，也許能為估值低迷的中國資產及資本市場發展帶來機遇，惟關鍵乃中國經濟本身穩健發展。可如今中國最大問題在於市場信心不足，居民不是口袋沒錢，而是沒信心消費，在前景不明朗下，銀行減存息都要存錢入銀行，積穀防飢，加上資產價格貼地，財富效應低迷，內部需求極弱。港股中，內需股不論是日用品抑或奢侈品，皆盈利倒退，股份被輪流洗倉，可想而知資金對於這些板塊的前景心感不安。

若中港股市見底回升，對於解決當前的債務危機及內需不足的問題，可起事半功倍之效。惟問題是中港股市何時才會再次起動？如今寄望下半年的全球資金博弈，資金由美國流出，重投估值低迷的中港股市。惟始終這涉及複雜的地緣政治問題，變化多端，一日時間都嫌多。更何況如今美國政局難料，雖然美元有機會轉弱，但日本一旦啟動貨幣政策正常化，日圓見底回升，將吸收部分由美元流出的避險資金。

面對美國政局多變，中國自身發展更可控，還是要盤算外在風險，預留政策空間應對更嚴更大的制裁打壓，兩強爭霸尚未見最壞時刻。企業環境困難，前景不明，乃客觀事實。雖說誰也沒有水晶球，但也不能完全失去希望，惟有保持作最壞打算，做最佳準備的投資智慧，畢竟機會是留給有準備的人。能壯士斷臂，保留實力，就得及時行動，免拖到山窮水盡，老本耗光，他日想翻身只怕難如登天。