公居屋續平售 富嘉花園蝕45萬
已補價自由市場居屋蝕讓潮升溫，大圍富嘉花園兩房單位減價至600萬元售出，原業主持貨約5年，帳面虧蝕45萬元。
錦豐苑持5年貶一成
中原黎宗文表示，上述單位為3座低層E室兩房戶，實用面積約484方呎，原先叫價710萬元，其後減至668萬元，最終累減110萬元沽出，呎價約12,397元，原業主於2019年以645萬元購入，期內帳面貶值約7%。
世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山錦豐苑H座高層3室兩房戶，實用面積約422方呎，放盤長達一年，連地價以445萬元售出，呎價約10,545元，逾5年帳蝕53萬元，貶幅約10.6%。
未補價第二市場繼續錄劈價成交。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑G座中層13室，實用面積約535方呎，本月叫價430萬元，一口價減35萬元，獲綠表客以395萬元購入，呎價約7,383元。
白居二85萬購山景邨
公屋兩房戶再現低於「一球」買賣。利嘉閣陳志偉表示，屯門山景邨景美樓中高層B2室，實用面積約296方呎，6月初叫價115萬元，終由白居二客以85萬元承接，累減幅度約26%，呎價約2,872元。
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