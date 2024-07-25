公居屋續平售 富嘉花園蝕45萬

已補價自由市場居屋蝕讓潮升溫，大圍富嘉花園兩房單位減價至600萬元售出，原業主持貨約5年，帳面虧蝕45萬元。

錦豐苑持5年貶一成

中原黎宗文表示，上述單位為3座低層E室兩房戶，實用面積約484方呎，原先叫價710萬元，其後減至668萬元，最終累減110萬元沽出，呎價約12,397元，原業主於2019年以645萬元購入，期內帳面貶值約7%。