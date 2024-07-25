新盤消息：環海‧東岸4伙劈價三成

價單所見，單位均位於第1A座，包括25樓、26樓、31樓及32樓的D室，實用面積皆為375方呎，定價介乎955.7萬至1,010.6萬元，現時下調到670萬至687.2萬元，不設折扣，最新呎價17,867至18,325元。31樓D室2019年5月定價1,002.5萬元，最新降至681.7萬元，即減320.8萬元或32%，呎價約18,179元。