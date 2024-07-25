新盤消息：環海‧東岸4伙劈價三成
再有發展商劈價推售最後貨尾單位。由九龍建業(00034)發展，入伙逾5年半的紅磡環海‧東岸，昨日修訂3張價單，將4伙一房單位的售價直接削減逾三成，個別單位較5年前賣平逾320萬元。
價單所見，單位均位於第1A座，包括25樓、26樓、31樓及32樓的D室，實用面積皆為375方呎，定價介乎955.7萬至1,010.6萬元，現時下調到670萬至687.2萬元，不設折扣，最新呎價17,867至18,325元。31樓D室2019年5月定價1,002.5萬元，最新降至681.7萬元，即減320.8萬元或32%，呎價約18,179元。
資料顯示，項目主打迷你戶，實用面積194方呎起，提供1,008伙，由2015年開售至今，累沽1,004伙，總成交金額逾48.5億元。同系的將軍澳海茵莊園，昨日售出1座37樓A3室，實用面積203方呎，屬高層開放式戶，成交價410.3萬元，呎價約20,212元。
意嵐暫收7900票
全新盤方面，旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，加緊準備次輪銷售，截至昨日接獲逾7,900張入票，大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，即「復活票」，按本周六次輪以價單形式發售139伙計，暫已錄得超額認購逾55倍。
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