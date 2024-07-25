迷你戶斷崖式冧價

珀玥輸35%料慘絕 Milano低見297萬 早年曾被瘋搶的迷你單位如今被打回原形，近日成交價斷崖式下跌。大圍半新盤珀玥一房單位，減價至420萬元易手，較約6年前一手購入價帳面低逾35%，料為項目轉手最大跌幅。元朗錦田北PARK YOHO系列屋苑再錄低於「3球」的二手轉讓，樓價約6年下挫超過31%。

迷你戶面積較細，入場門檻低，旺市期間最受追捧。市場消息透露，上述珀玥中低層G室，實用面積約296方呎，2018年一手購入價逾650萬元，當時呎價約2.2萬元。該單位近期曾叫價460萬元放賣，已屬蝕本價，再減40萬元售出，最新呎價跌至約14,189元。原業主持貨約6年，帳面損失逾230萬元。

PARK YOHO系列屋苑二手單位，近年做價最低曾跌至295萬元。消息稱，最新錄得PARK YOHO Milano第32B座一個低層開放式單位，實用面積約254方呎，成交價僅約297萬元，呎價約11,693元。單位於2018年購入，帳面跌價約137萬元。

紅磡單幢盤虧損三成 市區單幢樓同類物業，跌價情況同樣慘烈。資料顯示，紅磡曼翹中層單位，實用面積約186方呎，以300萬元登記轉手，呎價約16,129元。原業主2021年以逾430萬元購入，當時呎價逾2.34萬元，至今僅約3年，樓價帳面回落逾31%。

利嘉閣黃國然表示，西區南里壹號一個實用面積約268方呎單位，一房設計，近日以560萬元售出，呎價約20,896元。資料顯示，原業主2019年以778萬元購入，帳面貶值約28%，而是次做價較單位10年前的一手價，帳面再低近7%。

映灣園售745萬 跌12% 此外，藍籌屋苑都錄跌價個案，跌幅則相對溫和。消息稱，東涌映灣園6座一個中層套三房單位，實用面積約737方呎，最新近以745萬元易手，呎價約10,109元。原業主持貨約3年，帳面蝕約105萬元，單位跌價約12.4%。

二手業主劈價出貨。美聯黃少明表示，將軍澳天晉2座中低層A室，實用面積約862方呎，去年叫價2,000萬元，累減450萬元，以1,550萬元售出，呎價約17,981元。原業主於2016年6月以1,172萬元購入上址收租。

二手迷你單位勁蝕個案