●新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，巴黎奧運旋即開鑼，旗下6商場包括新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及西沙GO PARK由7月27日起於場內大型電視屏幕全程直播焦點賽事並舉辦活動，期望帶動商場的整體人流及生意額增長約15%。

●虛擬銀行理慧銀行（livi bank）宣布，由今年9月26日起將暫停提供PayLater（先買後付）及livi Debit Mastercard（萬事達卡扣帳卡）服務，即客戶將不能以該扣帳卡進行任何新交易，包括分期消費及分期套現；客戶仍可繼續使用銀聯二維碼消費。