簡訊一覽
●新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，巴黎奧運旋即開鑼，旗下6商場包括新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及西沙GO PARK由7月27日起於場內大型電視屏幕全程直播焦點賽事並舉辦活動，期望帶動商場的整體人流及生意額增長約15%。
●中國龍工(03339)預計，今年上半年純利將介乎4.1億至4.61億元人民幣，按年上升33至50%。
●中國信達(01359)料今年上半年純利按年跌約40至50%。該企去年上半年賺40.67億元人民幣。
●盈大地產(00432)今年上半年蝕1.53億元，較去年同期虧損2.21億元有所收窄；不派中期息。
●五礦地產(00230)今年上半年合約銷售額32億元人民幣，按年下跌約54.7%。
●山東黃金(01787)以13.47億元（人民幣‧下同）投得大橋金礦詳查探礦權，較探礦權起拍價1.8億元高6.48倍。
●虛擬銀行理慧銀行（livi bank）宣布，由今年9月26日起將暫停提供PayLater（先買後付）及livi Debit Mastercard（萬事達卡扣帳卡）服務，即客戶將不能以該扣帳卡進行任何新交易，包括分期消費及分期套現；客戶仍可繼續使用銀聯二維碼消費。
●滙豐委任曾珮珊為滙豐保險香港行政總裁，8月1日起生效，惟須待監管當局批准，方可作實。
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