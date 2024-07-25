ASMPT預測收入少10% 股價瀉23% 5個月低

上季ASMPT新訂單金額3.99億美元，按季跌2.4%，按年僅升3.6%，遠遜「遠親」ASML。ASML光刻機所造的晶片總要交給ASMPT的設備封裝才能用，兩者「活在平行時空」該如何解讀？

訂單增長有望加速 的確，ASMPT的半導體解決方案分部受惠人工智能（AI）晶片的先進封裝（AP）需求。新訂單上季按年大增逾36%至2.22億美元，增速不輸蝕ASML，亦贏得「領先晶圓代工客戶」等大客落單，訂單對付運比率續高於一。

上半年AP相關收入佔總收入約25%，但按年增長僅約7%。行政總裁黃梓达稱，這些設備由落單到出貨要半年至9個月，期內收入多反映去年訂單，以近季訂單趨勢來看，增長有望加速。

上季純利挫逾五成 問題出於表面貼裝技術分部，上季新訂單按年跌20%，創近年新低，「短期內繼續面臨市場放緩」。單看上季，該分部收入按年挫逾25%，拖累ASMPT總收入按年倒退14.32%，即使半導體解決方案毛利率上升把集團毛利率穩定於40%，純利按年照挫56.07%至1.35億元，中期息削42.62%至每股35仙。

就汽車相關收入上半年按年跌逾一成，他稱，大趨勢仍是汽車愈益智能化，半導體含量會愈來愈高。

半導體老店德州儀器亦指，所有應用的收入上季俱見按季增長，汽車和工業除外，所幸中國的需求已回復增長，電子產品廠商的部件庫存已消化完畢，反而歐洲和日本才剛進入去庫存周期。以中間值計，德儀指引本季收入及每股盈利按季各升約7%及約11%，股價周三早段升逾4%後見回吐。