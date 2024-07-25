美製造業重陷萎縮 道指曾挫410

美國經濟數據表現分化，7月美國標普製造業採購經理指數（PMI）重新陷入萎縮區間，跌至49.5的7個月新低，遠遜市場預期；惟服務業PMI報56，創下28個月新高。標普全球市場財智首席商業經濟師Chris Williamson指出，調查顯示商品及服務的價格升幅均有所放緩，而製造業重陷萎縮的部分原因在於勞動力不足。

新屋銷售意外按月減 另外，美國6月新屋銷售意外地按月減少0.6%，至以年率計61.7萬間。

諾偉（Nuveen）首席投資官Saira Malik指出，隨着聯儲局言論措詞趨於「鴿派」和通脹數據趨向溫和，反映當局正在逐步接近減息階段，市場目前預計9月會議減息機率達到百分之百。她看好證券化資產、優先證券、優先貸款和高收益市場等領域，並指目前可能是考慮延長投資組合固定收益存續期的大好時機，投資者可將部分資產轉出短期債券與現金，以多元化的債券作為補充。

在挑選債券的策略方面，她看好非經濟周期行業以及財務狀況穩健的優質發行人，在部分資產價格已大幅調整的行業中，亦有優秀的公司能提供極具吸引力的總投資回報。

美股3大指數周三早段全線下跌，道指曾跌410點，報39,947點；標指跌83點，報5,471點；以科技股為主的納指跌382點，報17,614點。巴克萊銀行預計，由於大型科技公司盈利增長強勁，上調今年底標指目標至5,600點。瑞銀財富管理則維持5,900點的預測，並指聯儲局減息、經濟增長穩健、人工智能（AI）投資增加等因素會繼續支撐股市表現。

企業消息方面，美國電話電報（AT&T）上季收入按年微跌0.4%至297.97億美元，純利按年挫20.08%至35.97億美元。期內流動用戶收入按年增長3.37%，月費用戶淨增41.9萬戶。該公司股價早段曾升3.6%。