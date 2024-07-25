Visa盈利符預期 交易額增長放緩

支付技術公司Visa上季收入按年增長9.56%至89億美元，列帳純利按年增長17.22%至48.72億美元，經調整純利按年升9.11%至49.09億美元。雖然業績數據似乎符合市場的預期，但市場對於交易額增長放緩感到擔憂，拖累該公司股價於周三早段曾跌4.23%。

法巴季度純利升兩成 Visa上季交易金額按年增長7%，而交易處理按年增長10%，兩項數據增速均較前一季放緩一個百分點。財務總監Chris Suh表示，第三季的增長略有放緩，並非由任何單一的因素所造成，而是由多個影響較小的因素綜合所致，包括天氣、購物促銷活動的時間等。

管理層又預期，本季度經調整後的收入增長會達到低雙位數（low double digits），即較上季度約一成的增長有所改善。至於截至9月底止全個財政年度的預測，則繼續維持不變。

歐洲大型銀行亦陸續公布業績，法國巴黎銀行第二季收入按年升7.98%至122.7億歐元；純利按年升20.81%至33.95億歐元。值得留意的是，該行的股票部門收入，首次超過了固定收益、外匯及商品（FICC）部門的收入，證明了其轉型加碼發展股票業務的策略初見成效。該行重申全年將盈利調高至112億歐元以上的目標。

另外，德意志銀行上季收入按年增長2.42%至75.89億歐元；股東應佔淨虧損1.43億歐元，去年同期賺7.63億歐元，主要由於收購交易相關影響入帳。財務總監James von Moltke表示，隨着利率開始回落，信貸撥備將會回到正常水平。

加拿大央行減息0.25厘 加拿大央行一如市場預期減息0.25厘，使政策利率降至4.5厘，預期通脹明年將回落至2%的目標水平，儘管對今、明兩年國內生產總值（GDP）增長的預測各降至1.2%及2.1%，2026年則調高至2.4%，即隨着減息周期開始，經濟會穩步加速。