YouTube上季廣告收入遜預期

Google母公司Alphabet公布截至6月底止季度業績，其中被揭發存在誨淫販賤內容的影片分享平台YouTube廣告收入差過市場預期，連帶Google廣告收入按年增長放緩。市場質疑Alphabet燒錢投資人工智能（AI）的可持續性，並未完全聽信管理層強調AI的進展如何。Alphabet股價周三早段曾挫5.48%。

Alphabet新興業務經營虧損擴 業績公告顯示，YouTube上季廣告收入為86.63億美元，按年增速比起對上一季顯著放緩7.85個百分點，扭轉之前連續5季加速的勢頭。Google整體廣告收入方面，按年增長亦比今年首季減慢2.48個百分點。分析指，YouTube仍面臨「海外版抖音」TikTok等眾多影片分享平台的競爭。

涵蓋無人駕駛的士Waymo等的「其他押注」（Other Bets）新興業務方面，上季經營虧損按年擴大39.48%至11.34億美元（約88.45億港元）。

資本市場亦對Alphabet的投資步伐保持警覺，原因是該企上季資本開支按年暴增超過九成，達132億美元，財務總監波拉特更表明，今年下半年每季平均資本開支起碼會有120億美元，另會再燒50億美元發展Waymo，預告Alphabet今季經營溢利率會被技術設施的投資，以及Pixel手機等新產品推出的成本所拖低。

提速瘦身 半年裁員近3千 公司高層決意投資做「清兵」，就只好犧牲在疫情零息時代大舉增聘的人手，把員工棄如敝屣的做法已被工會炮轟無良心。今年6月底，Alphabet聘用約17.95萬人，按季淨減1,313人，今年上半年淨裁員2,920人，可見瘦身速度加快，跟去年3月峰值相比淨減逾1.11萬人。