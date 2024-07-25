Tesla次季少賺45%

賣車毛利率破底 Robotaxi延期 股價低開一成 美國電動車公司特斯拉（Tesla）業績表現再次令市場失望，汽車業務總收入按年下跌6.53%至198.78億美元，為連續第二季錄得下跌；單計汽車銷售的收入為185.3億美元，按年倒退幅度更達到9.25%；賣車毛利率更跌至13.85%，按年及按季分別下跌3.67個百分點及1.72個百分點，創2015年有數據以來新低，累公司上季列帳純利按年大幅倒退45.32%至14.78億美元，而且備受期待的Robotaxi亦宣布推遲至10月才會發布，今次的業績發布幾乎全是壞消息。其股價於周三早段曾跌11.8%，低見217.29美元。

作為一家以電動車為本業的公司，Tesla的汽車銷售毛利率呈現長期下降趨勢，某程度上亦反映該公司在面對其他電動車廠及傳統車廠的競爭，因而受到衝擊。

馬斯克憂競爭大減價加劇 此前擾亂行業格局的電動車減價戰，對Tesla影響似乎比預期中更大。從長期走勢來看，2021年時該公司的賣車毛利率甚至一度突破30%，如今卻逐漸滑落至不足14%，其盈利能力只怕繼續受到拖累。

在撇除非經營因素後，該公司上季非公認會計準則（Non-GAAP）經調整盈利為18.12億美元，按年大跌42.43%；對應經調整每股盈利0.52美元，差過市場預期。整體而言，上季總收入仍錄得輕微上升，原因在於出售碳排放權的收入增長，而非實際業務有改善。

行政總裁馬斯克也坦承公司面對許多挑戰，包括競爭與減價加劇。更令投資者氣餒的，是他宣布推遲發布自動駕駛的士Robotaxi至10月10日，並且聲稱自己此前對研發進展的預測「過度樂觀」，該項目原定於8月發布。

擴產遇阻 暫停墨西哥建廠 CFRA股票分析師Garrett Nelson發表一份新報告，下調對Tesla的股價預測目標至240美元，評級亦由「買入」降為「持有」，以反映長期增長預測的變化。他在報告中提到，由於Robotaxi推遲發布，在短期內似乎不會有利好股價的催化劑。

除了銷售表現轉弱，Tesla在全球建廠的產能擴張亦遇上阻滯。馬斯克透露，公司已暫時叫停在墨西哥興建超級工廠的計劃，並且在美國總統大選前都不會繼續投資，以觀望政治形勢的變化。目前共和黨總統候選人特朗普已經表明，一旦他再次入主白宮，會對來自墨西哥的產品加徵高額關稅，因此現在繼續建廠計劃並不明智。

馬斯克此前曾表態支持特朗普，也許是為了讓對方「手下留情」。他亦否認早前外媒報道聲稱他本人「每月向特朗普捐款4,500萬美元」的說法，惟承認有資助共和黨的助選組織，卻未有透露具體金額。

Tesla賣車毛利率續探底