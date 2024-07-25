LG新能源擬與中企合作 生產低成本電動車電池
外媒引述南韓LG新能源先進汽車電池部門消息指，公司正與約3間中國供應商進行談判，將共同開發磷酸鐵鋰（LFP）陰極，為歐洲生產低成本電動車電池。陰極是電動車電池中成本最高的單一元件，約佔電池總成本的三分之一。目前，中國在全球LFP陰極供應中佔據主導地位。
考慮設合資簽長期協議
據報，該公司正在考慮各種選項，包括成立合資企業和簽署長期供應協議，相信這種合作關係有助公司在3年內將其LFP電池製造成本，降至與中國競爭對手相若水平；另正考慮在摩洛哥、芬蘭和印尼，與中國夥伴合作為歐洲市場生產LFP陰極。
歐洲對經濟型電動車的需求更強勁，約佔該地區電動車銷量的一半，高於美國。
LG新能源一直在與美國、歐洲和亞洲的汽車製造商討論LFP電池供應協議，預計歐洲的電動車需求將在大約18個月內恢復，美國的電動車需求將在兩至3年內恢復，但部分取決於氣候政策和其他法規。
另一方面，小米集團(01810)創始人、董事長兼首席執行官雷軍於微博撰文透露，小米自研聲音大模型，致力於整個聲音世界建模，在各項聲音領域測試中，平均得分全面領先。聲音大模型將首次上車，小米SU7車外喚醒防禦功能，計劃8月全系上線。他補充，大模型也會上線小愛同學，手機、平板、電視及音箱等全量升級，全部免費。
小米明年發布量產跑車
雷軍又在直播透露，小米純電跑車SU7 Ultra的量產車將於明年上半年發布，其價格有點「小貴」，但不會特別貴。據報，該車款採用和原型車相同的底盤結構、三電機和電池包，但不會使用全碳設計，因成本太高。
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