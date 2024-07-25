調查：九成企業CEO支持混合工作模式

有調查發現，91%的企業行政總裁（CEO）已採用混合工作模式，其中75%受訪者表示混合工作模式提高了工作效率及員工留任率。

靈活辦公室營運商International Workplace Group（IWG）在針對500多位企業高層主管所進行的調查發現，74%的受訪者表示，要求員工全職在辦公室工作並不是企業的優先事項。該調查強調，企業領導者所體驗到混合工作模式而帶來的一系列好處，尤其是在企業文化方面。75%企業領導者認為，自採用混合工作模式後，企業文化得到改善；又指員工的參與度普遍提高（77%），同事之間的協作效率更高（75%）。該調查與其先前的調查結果一致。

73%指助吸納優秀人才 在香港，97%的受訪企業高層主管或人力資源主管表示，在僱用合適人才以滿足業務需求方面遇到挑戰，而超過一半的香港員工表示，每星期連續5天於辦公室工作的受訪者最積極在未來6個月內尋找新的工作職位，可見混合工作模式的實施有利於人才留任，並避免企業高層主管或人力資源主管在員工流失方面遇到不必要的挑戰。

研究又顯示，73%的CEO認為混合工作模式使其能夠吸納和僱用最優秀的人才，這不但能夠為員工提供更大的工作時間和地點的自主度，亦讓企業能夠接觸到更廣泛的人才庫。71%的CEO表示，能夠考慮甚至聘請更多元化的候選人才。

IWG行政總裁Mark Dixon稱，隨着各種規模的企業意識到混合工作模式對於企業生產力和員工幸福感創造最佳環境的重要性，採用率正持續增加。