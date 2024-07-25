富士康10億投資鄭州 建總部拓展戰略產業

蘋果公司（Apple Inc.）把部分iPhone生產線遷往印度，對中國的生產重地河南省影響不輕。為應對變化，近年iPhone首要組裝商富士康積極發展電動車等新興產業，免過於依賴iPhone製造業務。富士康與河南省政府近日簽署「加快推進新事業項目戰略合作協議」，於iPhone製造重鎮的鄭州投資約10億元人民幣籌建總部管理、戰略產業發展、研發等7大「中心」，推動電動車、儲能電池、數碼健康和機械人產業發展。

Apple與深圳商討增合作 另一方面，Apple營運總監威廉斯與深圳市委書記孟凡利舉行會談。據報他讚賞深圳經濟社會發展的成就，強調深圳是Apple持續深耕中國的重要區域和重要市場，願與深圳深化合作。

以上兩則消息均反映中國產業鏈完善，外商不敢輕言撤出。據報Apple把訂單轉向印度後，實際操作並不順利，印度廠的良率僅約50%，試過印度廠組裝的iPhone 15遭消費者退貨，被迫減價；另一問題是大量零件需從內地進口，拖低效率，難怪印度周一出爐的財政預算案把部件的進口關稅由20%降至15%。

部分iPhone產能回流內地 鑑於新一代iPhone大部分代工單回流至內地，消息指，富士康已為此大舉招收新員工，許多零配件也重新從內地供應商採購，一些本來準備將工廠移至印度的供應商亦動搖，暫時改為採取觀望態度。

另外，外媒指Apple正研究生產iPhone摺機，並於最近幾個月聯絡亞洲部件供應商商討，最快2026年推出。然而，Apple連車都放棄研發，取消研發階段項目也是常有之事，摺機版iPhone最終不一定會面世。