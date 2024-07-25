遠洋債權人傳促股東國壽提供資金
龍光合景百億債有望再融資
外媒報道，遠洋債權人團體擬要求國壽履行在遠洋債券發行通函中列出的義務，通函主要條款提及國壽應利用其保險資金的優勢，通過股權、債務或其他方式支持遠洋。事實上，遠洋提出以總代價近40億元人民幣，向國壽及太古地產(01972)出售北京星泰通港置業64.79%股權，已於本月股東特別大會上獲股東通過，可見國壽仍願意接手遠洋資產為其「輸血」。
野村：內地樓市跌勢未改
內房流動性依然緊張，單靠賣樓難以快速回籠資金。野村指，受去年基數較低影響，今年下半年部分房地產指標的按年跌幅有望改善，但很可能仍處於負水平。即使內地政府用盡辦法救市，但由於樓價仍在下跌，房企資金難以到位，而且地方政府的財政狀況繼續惡化，樓市螺旋式下滑格局依舊不變。
該行相信，政府解決內房危機方向是正確的，因為其政策重點已轉向確保預售房的交付，惟事實證明這是一項艱巨的任務，市場或需更多耐性來等待更強而有力的措施。
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