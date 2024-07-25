遠洋債權人傳促股東國壽提供資金

野村：內地樓市跌勢未改

內房流動性依然緊張，單靠賣樓難以快速回籠資金。野村指，受去年基數較低影響，今年下半年部分房地產指標的按年跌幅有望改善，但很可能仍處於負水平。即使內地政府用盡辦法救市，但由於樓價仍在下跌，房企資金難以到位，而且地方政府的財政狀況繼續惡化，樓市螺旋式下滑格局依舊不變。