產經

遠洋債權人傳促股東國壽提供資金

雖然內地政府不斷出招打救樓市，惟未見太大成效。 雖然內地政府不斷出招打救樓市，惟未見太大成效。
雖然內地政府不斷出招打救樓市，惟未見太大成效。
自5月內地撐樓市的一系列寬鬆措施推出以來，市場開始接受房地產行業正在觸底的說法。然而，投行野村證券擔心，這到頭來可能再次是一廂情願罷了。尤其是多家違約內房仍在籌資拆彈，能否化解債務危機充滿未知數。市傳遠洋集團(03377)的重要債權人團體表示，已致函主要股東央企中國人壽(02628)，敦促其為遠洋境外債務重組提供資金支持。
龍光合景百億債有望再融資
外媒報道，遠洋債權人團體擬要求國壽履行在遠洋債券發行通函中列出的義務，通函主要條款提及國壽應利用其保險資金的優勢，通過股權、債務或其他方式支持遠洋。事實上，遠洋提出以總代價近40億元人民幣，向國壽及太古地產(01972)出售北京星泰通港置業64.79%股權，已於本月股東特別大會上獲股東通過，可見國壽仍願意接手遠洋資產為其「輸血」。
另邊廂，開始有債權人對遠洋提出清盤呈請，並定於9月首次在港進行聆訊。不過，近年相繼出現債務違約的龍光集團(03380)和合景泰富集團(01813)面對貸款到期的「死線」更近，因為距離鴨脷洲超級豪宅樓盤凱玥（The Corniche）涉及的102億元貸款在8月25日到期，至今只剩一個月時間。據報兩企在投行摩根大通幫助安排下，下周初可能與一組投資者簽署一項私募貸款協議，有關凱玥逾百億元債務再融資，貸款方或包括新加坡私募基金RRJ Capital、美國基金公司PIMCO（品浩）和德意志銀行。
野村：內地樓市跌勢未改
內房流動性依然緊張，單靠賣樓難以快速回籠資金。野村指，受去年基數較低影響，今年下半年部分房地產指標的按年跌幅有望改善，但很可能仍處於負水平。即使內地政府用盡辦法救市，但由於樓價仍在下跌，房企資金難以到位，而且地方政府的財政狀況繼續惡化，樓市螺旋式下滑格局依舊不變。
該行相信，政府解決內房危機方向是正確的，因為其政策重點已轉向確保預售房的交付，惟事實證明這是一項艱巨的任務，市場或需更多耐性來等待更強而有力的措施。
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