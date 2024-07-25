日圓月內彈5% 兌港元越5算

套息交易大舉平倉 央行或加息削買債 日本央行下周議息前，環球套息交易出現大舉平倉，頗有「春江水暖鴨先知」的味道，市場昨日再傳該行屆時會考慮第二度加息，或會宣布未來幾年買債規模減半的計劃。日圓兌每美元昨曾抽升1.33%，逾兩個月來首度突破154心理關口，一度升見153.53，每百日圓兌港元重上5算，高見5.086。以此高位計算，圓匯已從本月初觸及162的38年低位累彈約5.5%。

事實上，自從日本總務省上周公布當地通脹再次升溫後，市場已經估計日央行會有下一步行動。事關日圓大幅貶值雖然能夠振興當地服務業及旅遊業，惟對其他行業卻造成一定負面影響。

至於細看昨日出爐的7月日本服務業及製造業採購經理指數（PMI），表現同樣「天與地」，前者初值升至53.9，屬3個月最高；後者初值僅報49.2，更是自5月之後首度跌穿50的盛衰分界線。

半數日企稱Yen弱不利經濟 無獨有偶，有日媒最新向全國100家主要企業進行問卷調查，發現有近一半企業認為日圓貶值不利當地經濟。談到日本經濟有何疑慮，更有多達51家企業稱「個人消費低迷」是最大疑慮，其次是「日圓走弱」，佔了36家，相關數目均較去年同期調查高出逾兩倍。不僅如此，一眾日本企業營運高層同時警告，一旦特朗普在11月美國總統大選勝出，可能帶來重大風險。

與此同時，隨着圓匯轉強，資金近日亦在日本股市沽貨獲利離場。日經平均指數已經跌足6日，昨日再跌439點或1.11%，收報39,154點，重返6月底水平。東證指數（TOPIX）昨跌40點或1.42%，收報2,793點。

個股方面，一眾以出口為主的汽車股顯著受挫，其中東證指數最大權重股豐田汽車，收跌0.29%，報3,100日圓，三菱及日產汽車更大跌7.39%及3.37%。

政府擬立法推動AI晶片製造 半導體相關股股價同樣向下。晶片設備巨擘東京電子下挫0.94%，測試設備商愛德萬測試（Advantest）亦跌0.34%。

不過，日本首相岸田文雄昨提及，需要維持國內對人工智能（AI）及晶片的投資，又稱當局正制訂一項法案以促進先進晶片製造，同時探索採購更多非化石燃料能源。

此外，有傳港人熟悉的日立製作所（Hitachi）會退出生產家用冷氣機，並將旗下空調事業合資公司賣給德國博世（Robert Bosch），因相關市場競爭激烈，面對大金工業、樂聲牌以至三菱電機等對手競爭。日立昨日股價跌1.54%，收報3,398日圓。

日圓匯價近日轉強