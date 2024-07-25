GIC亞洲投資佔比降至逾10年低

新加坡主權財富基金─新加坡政府投資公司（GIC）發布的最新年報顯示，該企在亞洲的投資比重降至10多年來最低，而在美國和歐洲的資產則有上升趨勢。

該年報顯示，截至今年3月底，美國佔GIC投資組合的39%，亞洲佔比則降至約26%，當中日本佔比進一步降至4%。作為比較，GIC在2019年的年報顯示，亞洲（包括日本）佔投資組合的32%。

中國仍有錢賺 GIC首席投資總監鍾哲雄（Jeffrey Jaensubhakij）表示，從相對回報率來看，過去幾年美國市場的表現相對特別好，而亞洲，尤其是日本以外的地區則表現欠佳；又指區域貨幣波動，包括日圓大幅走弱，令基金亞洲資產佔比下降，加上中國的宏觀經濟仍面臨挑戰。

該企行政總裁林昭傑補充，雖然中國面臨持續挑戰，但仍有錢可賺。除綠色能源和本土消費需求等投資主題外，基金希望洽購一些跨國公司打算出售的在華業務，以至洽商資本合作。他指，中國仍在改變增長模式，即使交易不及過往活躍，但仍然有機會；又指無論今年美國大選的結果如何，GIC將繼續持有大量美國股票，相信美國仍會是基金非常重要的投資目的地。