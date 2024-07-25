滬深市5個月最殘 人幣反覆

中國本周減息以來，A股3大指數連跌3個交易日，滬綜指及深成指昨日更雙雙刷新逾5個月收市低位，滬綜指幾乎重返吳清正式獲委任為中證監主席的起點。同時，反映官方控匯力度的人民幣中間價，昨日下調24點子，報7.1358兌每美元，創逾8個月新低，中方或釋放貨幣政策進一步寬鬆信號。

滬綜指昨曾跌破2,900點，低見2,894點，收報2,901點，仍創2月8日後新低，2,900點大關暫且失而復得，全日再跌0.46%；深成指收報8,493點，下挫1.32%，亦為2月7日以來收市低位；深圳創業板指跌1.23%至1,650點收市。兩市主板成交額合計6,272.13億元（人民幣‧下同 ），北上資金透過滬深股通淨沽出逾22億元。

各央行擬增人幣頭寸 人民幣匯市彈性明顯增強，昨日人民幣在岸價下午4時30分收報7.276，按日跌19點子，匯價曾低見7.2772，距離交易區間下限不足20點子，創去年11月13日後新低，人民幣離岸價亦一度逼近7.3算，但昨晚已回穩至7.2645，即每百港元兌93.02元人民幣。

有外資行交易員預期，人民幣走勢將緩慢下行，或會觸及7.3算，隨着人民幣匯率波動範圍擴大，料有助更好地反映市場供求關係和經濟基本面的變化。瑞銀資產管理調查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。該調查發現，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣，以10年期限的長期來看，受訪者的人民幣目標配置佔總儲備平均為5%。

不過，摩根資產管理認為，中國人民銀行不大可能在美國聯儲局減息之前，再次大幅減息，即使目前市場預計未來幾個月人行將進一步下調公開市場操作、中期借貸便利（MLF）利率和存款準備金率。

國企首6月利潤轉跌 另外，內地財政部公布，首6個月國企營業總收入40.83萬億元，按年增幅收窄至1.9%；利潤總額轉跌0.6%至2.26萬億元，應交稅費則升2%至3.03萬億元。截至6月底止，國企資產負債率64.9%，與5月底止持平。