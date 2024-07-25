LVMH上半年少賺14% 收入遜預期

期內，集團錄得純利72.67億歐元，按年少賺14.3%，亦遜於市場預期的74.5億歐元，其歐洲股價昨日一度跌逾6%。

第二季度，集團內生增長率為1%遜市場預期。當中，在亞洲（不包括日本）內生銷售額下降14%，相對第一季下降6%；季內在美國市場的內生銷售額增長2%，在日本市場增長57%，在歐洲市場增長4%。

業績指出，入夜後各分店之人流未回復疫前水平，且港人離港及外遊數字持續增加，致令集團零售業務的節假日銷售額表現與過往相距甚遠；直言未能預測零售市場何時能見底回升，並料現況將會很可能維持一段較長時間，故將凍結所有大型投資計劃及一切非必要開支，並詳細審視分店經營數據以決定續約與否，並與業主探討若干分店的租金調整可能性。