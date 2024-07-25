LVMH上半年少賺14% 收入遜預期
中國奢侈品消費低迷，法國奢侈品牌LV母公司LVMH公布，上半年收入低於市場預期，整體收入按年下降1%，至416.77億歐元。
期內，集團錄得純利72.67億歐元，按年少賺14.3%，亦遜於市場預期的74.5億歐元，其歐洲股價昨日一度跌逾6%。
第二季度，集團內生增長率為1%遜市場預期。當中，在亞洲（不包括日本）內生銷售額下降14%，相對第一季下降6%；季內在美國市場的內生銷售額增長2%，在日本市場增長57%，在歐洲市場增長4%。
阿信屋母企全年轉蝕
消費景氣差，除了打擊奢侈品股之外，普通消費品零售商亦同樣受創。香港方面，最新有經營759阿信屋的CEC國際(00759)公布，截至今年4月底止年度蝕2,981.2萬元，較2023年度賺4,956.5萬元由盈轉虧；每股虧損4.47仙，不派息。
業績指出，入夜後各分店之人流未回復疫前水平，且港人離港及外遊數字持續增加，致令集團零售業務的節假日銷售額表現與過往相距甚遠；直言未能預測零售市場何時能見底回升，並料現況將會很可能維持一段較長時間，故將凍結所有大型投資計劃及一切非必要開支，並詳細審視分店經營數據以決定續約與否，並與業主探討若干分店的租金調整可能性。
此外，經營千色Citistore及Unicorn零售業務的恒基發展(00097)發盈警，預計今年上半年蝕6,900萬元，較去年同期虧損1,800萬元有所擴大，主要原因出境旅遊、跨境消費及購物增加而導致集團零售額下跌。
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