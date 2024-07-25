周大福目標價削半 股價挫6.5%

券商對周大福最新評級

花旗調低盈測最多27% 券商大和指出，下調周大福評級主要反映集團近期面對太多不明朗因素，認為收入增長壓力令毛利於今年餘下時間能否維持成疑，遂將評級由「買入」降至「跑輸大市」，目標價從14元削半至7元，可謂城中最低的預測。中信里昂稱，本財年同店銷售及盈利預測有下調的風險，將其目標價由9.2元下調至7.5元，維持「持有」評級。

美銀證券認為，在金價波動及宏觀環境疲弱下，預期周大福銷售持續受壓，難以支持10倍的預測市盈率（PE）。中金則謂，金價自3月底以來快速上升，令部分消費者對黃金珠寶產品變得觀望，高基數亦拖累周大福的季度表現。花旗將其今年起未來3個財政年度盈利預測下調13至27%，並預期本年度核心盈利將跌13%。

富瑞維持周大福的「買入」評級及目標價12.67元不變，指其6月同店銷售跌勢已收窄，維持其截至今年9月底止的上半年度業績預測，料銷售按年下跌14%；又指雖然該股呈若干經營去槓桿，但假設金價在現水平，可享有較好的毛利率，預期核心經營利潤（COP）將跌7%。