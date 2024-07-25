恒指下月中期檢討 小鵬信達或染藍
中金發表的研究報告指出，8月16日收市後，恒生指數公司將公布恒生系列指數半年度審議結果，涉及恒指、國指、科指等港股主要旗艦指數，以及與港股通投資範圍密切相關的恒生綜合指數。
阿里有機會納港股通
港股通與恒生綜合指數調整方面，由於恒生綜指是港股通投資的樣本空間，其變化也將直接影響港股通可投資範圍，因此值得關注。基於恒生綜指的調整方法，再結合需要符合納入港股通的額外標準，中金列出潛在可能被調入港股通的成分股預測名單，當中包括市場高度關注的阿里巴巴(09988)。
阿里巴巴於今年5月14日發布財報顯示，公司預計將於今年8月底完成從二次上市到雙重主要上市的轉換。考慮到公司早已滿足納入港股通的其他要求，例如上市滿6個月及20個交易日（2019年11月26日上市）；作為同股不同權公司在考察日前183天日均市值不低於200億元、成交額不低於60億元，故若公司於今年8月底成功完成雙重主要上市轉換，則有望趕上9月5日的港股通考察日，並在本輪9月9日調整附近納入。惟中金同時提示，須注意若未能實現雙重主要上市的轉換而無法納入的風險。
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