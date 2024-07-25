恒指下月中期檢討 小鵬信達或染藍

阿里巴巴於今年5月14日發布財報顯示，公司預計將於今年8月底完成從二次上市到雙重主要上市的轉換。考慮到公司早已滿足納入港股通的其他要求，例如上市滿6個月及20個交易日（2019年11月26日上市）；作為同股不同權公司在考察日前183天日均市值不低於200億元、成交額不低於60億元，故若公司於今年8月底成功完成雙重主要上市轉換，則有望趕上9月5日的港股通考察日，並在本輪9月9日調整附近納入。惟中金同時提示，須注意若未能實現雙重主要上市的轉換而無法納入的風險。