輪商精選：部署騰訊反彈考慮24974
港股反覆下跌，恒生指數昨日收市下跌166點，跌穿17,500點水平，100天線得而復失。騰訊控股(00700)周一扭轉5日跌市，惟反彈動力未能持續，昨跌1.87%收市，報366.2元，再次返回370元水平以下。
騰訊將於8月中公布中期業績，綜合市場分析，料騰訊次季經調整盈利按年或錄得近30%升幅，主要受內地遊戲及短視頻業務帶動。分析指，騰訊旗下業務產品組合有升級趨勢，有利毛利空間。不過，受內地消費市道不明朗影響，金融科技業務方面或會令市場失望。
淡友留意24935
整體而言，在內地遊戲業務支持下，市場分析料騰訊第三季盈利增長勢頭可望維持，全年盈利或有雙位數增速，自由現金流按年錄近20%增長，反映內地監管環境趨穩，以及集團持續的成本管控，同時支持股息派送及股份回購計劃。
如計劃部署反彈，可留意騰訊認購證24974，行使價472.22元，實際槓桿9.5倍，12月24日到期。如認為後市仍有下跌空間，可留意騰訊認沽證24935，行使價314.14元，實際槓桿10.7倍，11月29日到期。
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